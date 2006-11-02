nikvetrov

Ветров Никита nikvetrov

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Работаю с текстами: сочиняю, правлю, верстаю с помощью.HTML/CSS

Работаю с переводами: немецкий, английский языки.

CSS

  • Фотоотчет о мероприятии в Новосибе

    $250

    Требуется журналист с фотоаппаратом для репортажа о мероприятии 6.12.2006 в Новосибирске. Подробности по телефону 8-913 465 4909 Бюджет: 100-200$ Неполная информация есть у меня. Никита Ветров Мягкое Золото [email protected] +7-495 369 9609; +7-909 942 7078

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Фотограф на выставку в Новосибе

    $100

    На мероприятие 6.12.2006 в Новосибирске требуется журналисти фотограф в одном лице для проведения фотосессии. Справки по тел. (495) 369 9609 -- Алексей Сёмкин, Александр Моисеевич. На крайняк, мне на мыло резюме, я им передам. Никита Ветров vetrov на ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Прочистить базы Access

    У нас есть две давнишние базы в Access'е (см. аттач). Они во многом пересекаются и, кроме того, сильно загажены. Нам надо базу "после" очистить от нерабочих, "времеменно" созданных таблиц, запросов и т.д.; в базе "до" вычленить ...

    Базы данных9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать онлайн-справочник

    $100

    У нас есть sql-база, получившаяся в предыдущем задании. Надо сделать из нее онлайновый справочник, типа yellow pages. Причем: 1) К публикации допускается ограниченное число полей; 2) Имеется возможность персонажу этого справочника обновить опубликованные данные, например, с помощью ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Синхронизовать две бд Access'a

    $100

    У нас есть две давнишние базы в Access'е. Они во многом пересекаются и, кроме того, сильно загажены. Нам надо одну из них очистить от нерабочих, "времеменно" созданных таблиц, запросов и т.д.; в другой вычленить актуальные данные ...

    Прочее11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Меховик.ру: работа над ошибками

    $100

    Дорогой программист на Perl'e! Посмотрите на сайт www.mehovik.ru. Прежде чем мы успеем кардинально поменять сайт, надо СРОЧНО на этот переходный период найти и исправить ряд мелких ошибок на нем, типо как: 1) новость в ленте ...

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад