Требуется журналист с фотоаппаратом для репортажа о мероприятии 6.12.2006 в Новосибирске. Подробности по телефону 8-913 465 4909 Бюджет: 100-200$ Неполная информация есть у меня. Никита Ветров Мягкое Золото [email protected] +7-495 369 9609; +7-909 942 7078
Работаю с текстами: сочиняю, правлю, верстаю с помощью.HTML/CSS
Работаю с переводами: немецкий, английский языки.
- $250Копирайтинг2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
На мероприятие 6.12.2006 в Новосибирске требуется журналисти фотограф в одном лице для проведения фотосессии. Справки по тел. (495) 369 9609 -- Алексей Сёмкин, Александр Моисеевич. На крайняк, мне на мыло резюме, я им передам. Никита Ветров vetrov на ...Копирайтингнет заявокЗакрыт17 лет назад
У нас есть две давнишние базы в Access'е (см. аттач). Они во многом пересекаются и, кроме того, сильно загажены. Нам надо базу "после" очистить от нерабочих, "времеменно" созданных таблиц, запросов и т.д.; в базе "до" вычленить ...Базы данных9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
У нас есть sql-база, получившаяся в предыдущем задании. Надо сделать из нее онлайновый справочник, типа yellow pages. Причем: 1) К публикации допускается ограниченное число полей; 2) Имеется возможность персонажу этого справочника обновить опубликованные данные, например, с помощью ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
У нас есть две давнишние базы в Access'е. Они во многом пересекаются и, кроме того, сильно загажены. Нам надо одну из них очистить от нерабочих, "времеменно" созданных таблиц, запросов и т.д.; в другой вычленить актуальные данные ...Прочее11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Дорогой программист на Perl'e! Посмотрите на сайт www.mehovik.ru. Прежде чем мы успеем кардинально поменять сайт, надо СРОЧНО на этот переходный период найти и исправить ряд мелких ошибок на нем, типо как: 1) новость в ленте ...Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад