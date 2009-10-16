nyver

Юрий Новицкий nyver

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Образование:

1998 г. – 2005г.

Санкт-Петербургский Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения, факультет информационных систем и управления, специальность - автоматизированные системы обработки информации и управления.

1996 г.

Курсы английского языка

Опыт работы:

2001 г. - 2003 г.

ООО “Web-Segment”, веб-программист

2003 г. – 2004 г.

ООО “Сеть Минигостиниц Санкт-Петербурга”, веб-программист

2005г. – 2006г.

ООО “Петербургские отели”, веб-программист

2006г.

Гиперметод-IBS (www.learnware.ru), ведущий разработчик

Профессиональные знания:

PHP4/5, Zend Framework, SQL (MySQL, MSSQL, Oracle), HTML, XML, XSLT, СSS, JavaScript (Ajax, jQuery, Prototype), Паттерны проектирования

JavascriptMySQLOracleHTMLjQueryAjax

  • Доработка сайта под ключ (CMS Typolight, PHP)

    Что нужно будет делать: - Правка дизайна (FF3, 3.5, Opera, IE6+) - Фотогалерея (слайдер на js для неё) - Доп. модули (блок услуг, top-10 экскурсий и тп) - Интеграция с Google Maps - Календарь событий - Прогноз погоды Дополниельная информация: Оплата после сдачи ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад