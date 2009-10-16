Что нужно будет делать: - Правка дизайна (FF3, 3.5, Opera, IE6+) - Фотогалерея (слайдер на js для неё) - Доп. модули (блок услуг, top-10 экскурсий и тп) - Интеграция с Google Maps - Календарь событий - Прогноз погоды Дополниельная информация: Оплата после сдачи ...
Образование:
1998 г. – 2005г.
Санкт-Петербургский Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения, факультет информационных систем и управления, специальность - автоматизированные системы обработки информации и управления.
1996 г.
Курсы английского языка
Опыт работы:
2001 г. - 2003 г.
ООО “Web-Segment”, веб-программист
2003 г. – 2004 г.
ООО “Сеть Минигостиниц Санкт-Петербурга”, веб-программист
2005г. – 2006г.
ООО “Петербургские отели”, веб-программист
2006г.
Гиперметод-IBS (www.learnware.ru), ведущий разработчик
Профессиональные знания:
PHP4/5, Zend Framework, SQL (MySQL, MSSQL, Oracle), HTML, XML, XSLT, СSS, JavaScript (Ajax, jQuery, Prototype), Паттерны проектирования
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- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад