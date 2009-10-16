Что нужно будет делать: - Правка дизайна (FF3, 3.5, Opera, IE6+) - Фотогалерея (слайдер на js для неё) - Доп. модули (блок услуг, top-10 экскурсий и тп) - Интеграция с Google Maps - Календарь событий - Прогноз погоды Дополниельная информация: Оплата после сдачи ...