obojaem

Роман obojaem

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Cделать анимацию текста и картинок в After Effects

    Для начала в текст в прилагаемом шрифте и картинки на одном и том же фоне (см. презентацию) под музыку (1:13). (далее фон будет заменен картинками или видео-футажами)   Музыка условно делится на ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать страницу сайта + Перенести на Wordpress

    $100

    Есть 3 задачи. Рассматриваются как вместе так и поотдельности. Есть сайт kundalini-reiki.ru/ . Работает на проф. теме от Elegantthemes (желательно сверстать на его базе, чтобы сохранить встроенные функции). Дизайн главной страницы ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад