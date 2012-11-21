Для начала в текст в прилагаемом шрифте и картинки на одном и том же фоне (см. презентацию) под музыку (1:13). (далее фон будет заменен картинками или видео-футажами) Музыка условно делится на ...
Анимация4 заявки
Закрыт
7 лет назад
Для начала в текст в прилагаемом шрифте и картинки на одном и том же фоне (см. презентацию) под музыку (1:13). (далее фон будет заменен картинками или видео-футажами) Музыка условно делится на ...
Есть 3 задачи. Рассматриваются как вместе так и поотдельности. Есть сайт kundalini-reiki.ru/ . Работает на проф. теме от Elegantthemes (желательно сверстать на его базе, чтобы сохранить встроенные функции). Дизайн главной страницы ...