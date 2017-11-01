Cделать анимацию текста и картинок в After Effects

Для начала в текст в прилагаемом шрифте и картинки на одном и том же фоне (см. презентацию) под музыку (1:13).

(далее фон будет заменен картинками или видео-футажами)

Музыка условно делится на 4 части по ~15сек + 13 сек завершение -соответственно разбил презентацию пустыми страницами.

Каждая часть делится еще на 4 - получается первые 3 части каждый слайд идет где-то ~4 секунд (уточняем по музыке естественно). Слова и 1 картинка плавно появляются и исчезают (предложения принимаются, но главное сохранить атмосферу

торжественности)

В 4ой части текстовое начало и 14 картинок. Соответственно на музыку уже полагаться сложно.

Просто где-то по секунде… Анимацию поинтереснее можно: типа как фотки летят,

например.

Завершение. 5 слайдов на 13 секунд… Можно на последний слайд 3 секунды оставить.

Разрешение конечного видео пусть будет hd 720 (только чтоб след. вариант можно было и hd 1080 сделать). Стороны 16:9. Исходники тоже пришлите.

Архив с презентацией, шрифтом, музыкой и картинками - https://cloud.mail.ru/public/32Hb/F7CW5EAJb

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