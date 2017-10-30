Видео заставка для ютуб канала

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт10 заявок259 просмотров

Нужна видео заставка для ютуб.

Сформированной концепции в голове нет, точно это не флеш анимация.

В заставке должен присутствовать логотип (моя аватарка), лого есть к векторе

Обязательно хотя-бы несколько звуковых элементов

Длительность 5-7 секунд

Покажите примеры Ваших работ и мне будет проще определить концепцию и выбрать исполнителя

7 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оживить 5 фото

    Добрый день! Хотелось бы заказать анимацию фотографий, с эффектами типа параллакс и 3D + небольшое движение какого-то объекта на фото. Время на каждую фото - 8 секунд Пример исполнения https://www.youtube.com/watch?v=cUfmUPhApJ0 Еще пример исполнения ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Простая мультипликация

    Требуется создать простую мультипликацию - секунд на 10-15.  Для видео ролика о путешествии.  На фоне карты Европы показать перелет самолетиком с Киева в Барселону. от Барселоны вдоль моря передвижение мультипликационным велосипедом движение по карте ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание анимационного видеоролика

    Нужен исполнитель на создание подобного ролика: https://www.youtube.com/watch?v=3naB34z4OKc Нужен человек который умеет работать со всеми видами анимации и обработки видео которые представлены в примере. Сценария и готового ТЗ пока что нет, есть только ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анимированные смайлы

    Необходимо нарисовать 3 симпатичных анимированных смайла. Каждый в двух вариантах: Формат статичного смайла: PNG, высота только 36px, ширина может быть от 10px до 72px. Формат анимированного смайла: GIF, высота и ширина должны совпадать ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимы анимированные gif-ы

    Добрый день! Для заказчика делаем светодиодный (цветной) экран, который будет висеть возле ворот дома и сообщаться проезжающим автомобилям о том, что из ворот дома выходит пешеход, либо выезжает машина. Разрешение файлов 720*720 ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Анимационный ролик

    Нужно сделать 30 секундный ролик. Написать сценарий и сделать озвучку.Ролик примерно такого качестваhttps://youtu.be/Se3svYJKJhsНапишите Вашу цену и сроки исполнения

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Прелодер (заставка) для сайта на входе

    для интернет-магазина нужна анимационная заставка приветствия при заходе на сайт. Проигрывается один раз по IP.  Сфера fashion style. Продажа товаров для женщин  Проект глобальный, бюджет урезанный, возможно размещение вашего логотипа.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Анимационный ролик 2D

    Для рекламы нужно создать анимационный ролик 2D, продолжительностью + - 2 мин Обязательно портфолио! Примеры, типовые работы: https://www.youtube.com/watch?v=If5IEWrVPpQ https://www.youtube.com/watch?v=6-fiaSMlA6w https://www.youtube.com/watch?v=OQqk2WIiHFM

    Анимация21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Анимация на тему "Фотоэпиляция"

    Необходимо создать уникальную анимацию на тему удаления волоса при помощи процедуры фотоэпиляции по аналогии с промежутком 3:18-3:30 в нижеуказанном ролике https://yandex.ru/video/search?filmId=11880900640795465833&amp;text=%D1%8D%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;reqid=1506517865505185-219275885465604148318992-vla1-1781-V также есть аналоги с 1:20-1:50 в следующем ролике, но ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад