Добрый день! Для заказчика делаем светодиодный (цветной) экран, который будет висеть возле ворот дома и сообщаться проезжающим автомобилям о том, что из ворот дома выходит пешеход, либо выезжает машина. Разрешение файлов 720*720 ...
Анимированные смайлы
Необходимо нарисовать 3 симпатичных анимированных смайла. Каждый в двух вариантах:
Формат статичного смайла: PNG, высота только 36px, ширина может быть от 10px до 72px.
Формат анимированного смайла: GIF, высота и ширина должны совпадать со статичным.
Содержание смайлов:
Тематика общая - движения чопорного аристократа. Смайлы светлые, для темного (темно-синего) фона.
1. Приподнимает шляпу-цилиндр, здороваясь (как вариант касается пальцами или рукой, как ковбои).
2. Удивляется, делая круглые глаза, при этом выпадает монокль, затем медленно переводит взгляд налево с подозрением.
3. Хлопает в ладоши (не очень быстро), с чопорным видом и как бы нехотя - "Браво!".
За основу можно взять из мема (прикреплен), но не обязательно. Размер смайла очень маленький, поэтому варианты и вида и действий обсуждаемы.
Бюджет тоже предлагайте адекватный.
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