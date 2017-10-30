Анимированные смайлы

Необходимо нарисовать 3 симпатичных анимированных смайла. Каждый в двух вариантах:

Формат статичного смайла: PNG, высота только 36px, ширина может быть от 10px до 72px.

Формат анимированного смайла: GIF, высота и ширина должны совпадать со статичным.

Содержание смайлов:

Тематика общая - движения чопорного аристократа. Смайлы светлые, для темного (темно-синего) фона.

1. Приподнимает шляпу-цилиндр, здороваясь (как вариант касается пальцами или рукой, как ковбои).

2. Удивляется, делая круглые глаза, при этом выпадает монокль, затем медленно переводит взгляд налево с подозрением.

3. Хлопает в ладоши (не очень быстро), с чопорным видом и как бы нехотя - "Браво!".

За основу можно взять из мема (прикреплен), но не обязательно. Размер смайла очень маленький, поэтому варианты и вида и действий обсуждаемы.

Бюджет тоже предлагайте адекватный.