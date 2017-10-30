Создание анимационного видеоролика

Нужен исполнитель на создание подобного ролика:

https://www.youtube.com/watch?v=3naB34z4OKc

Нужен человек который умеет работать со всеми видами анимации и обработки видео которые представлены в примере.

Сценария и готового ТЗ пока что нет, есть только референс.

Все материалы, озвучку, сведенный звук и точное ТЗ предоставим.

В ставках указывайте стоимость вашей работы по проекту и сроки реализации(в секундах/минутах/за проект в целом/в часах работы и тд.)

И присылайте подобные примеры работ.