Оживить 5 фото

Добрый день! Хотелось бы заказать анимацию фотографий, с эффектами типа параллакс и 3D + небольшое движение какого-то объекта на фото. Время на каждую фото - 8 секунд

Пример исполнения https://www.youtube.com/watch?v=cUfmUPhApJ0

Еще пример исполнения (понравилось с самолетом и бомбой 3.05) https://youtu.be/fRIGX-LbDE4?t=1m23s

Ссылка на урок https://www.youtube.com/watch?v=rhE93elpWPk

Еще урок https://youtu.be/ZaBqSfIzbOU

Пример как делать не надо https://www.youtube.com/watch?v=_U5GeDsWaGM

Одну из фото прикрепил, для оценки