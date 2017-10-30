Оживить 5 фото

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок149 просмотров

Добрый день! Хотелось бы заказать анимацию фотографий, с эффектами типа параллакс и 3D + небольшое движение какого-то объекта на фото. Время на каждую фото - 8 секунд

Пример исполнения https://www.youtube.com/watch?v=cUfmUPhApJ0

Еще пример исполнения (понравилось с самолетом и бомбой 3.05) https://youtu.be/fRIGX-LbDE4?t=1m23s

Ссылка на урок https://www.youtube.com/watch?v=rhE93elpWPk

Еще урок https://youtu.be/ZaBqSfIzbOU

Пример как делать не надо https://www.youtube.com/watch?v=_U5GeDsWaGM

Одну из фото прикрепил, для оценки

8 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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