Нужна видео заставка для ютуб. Сформированной концепции в голове нет, точно это не флеш анимация. В заставке должен присутствовать логотип (моя аватарка), лого есть к векторе Обязательно хотя-бы несколько звуковых ...
Оживить флэш заставку.
Есть человечки нарисованные на флеше нужно чтобы они шевелились в цикле.
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