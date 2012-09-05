Нужно упростить заполнение статической страницы, через админ. панель. (Доп. статическая страница в Админ.Панели) ТЗ с картинками прикреплено.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно красиво оформить DLE страницы на CSS &JS. - Страница регистрации; - Личный кабинет; - Отправка и чтение сообщений (ЛС); - Статистика; - Добавление нвовостей; Так же нужно в BBCODE добавить дополнительные теги.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
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Здравствуйте! Скажите пожалуйста, сколько будет стоить натяжка дизайна на Datalife Engine 9.7? Имеются 4 страницы HTML. - Главная страница сайта - Полная новость + Комментарии - Выбор чемпиона - Описание чемпионов На выходе нужно получить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Игровая тематика. Игра: League of Legends. - Слоган сайта / логотип - Русская база знаний League of Legends - Цветовая гамма синяя с красным (Лёд вверху, огонь внизу); - Контент слева, справа блоки - Прорисовка чата, голосования, полной ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна верстка игрового макета для Datalife Engine 9.6. Пожалуйста, укажите Вашу цену и сроки выполнения.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад