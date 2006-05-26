Техническое задание на разработку программы для секретаря по работе с клиентами и документообороту Логистика работы секретаря: 1)клиент заполнил заявку н сайте (программа должна с определяемой периодичностью подключаться к интернет и скачивать заявки с сайта) 2)клиент пришёл в офис ...
- $250Прикладное ПО30 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо чтобы секретарь введя свои логин и пароль входил в интерфейс, в котором мог создавать (вводить...выбирать) имя и пароль, указывать сколько этой комбинации дней существовать и нажимая кнопку добавить - должна записаться строка в файл ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходим скрипт подписки на новости сайта для иностранцев (все процедуры которые видит подписывающийся должны быть на английском) Задача минимум: В шапке сайта форма для ввода е-мейл адреса, при попытке подписаться должна прохисходить автоматическая проверка орфографии (что не ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Сейчас немного используется немного переделанный скрипт formmail который просто отсылает копию введённой информации клиенту и администратору. Задача: - при заполнении формы заказа: http://www.bronnikov.ru/zakaz.php и выборе пункта "предоплата на расчётный счёт через Сбербанк", и нажатии кнопки отправить - происходил ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Необходимо создать партнёрскую программу для англоязычного сайта по продаже авторской методики. Адрес сайта: http://www.bronnikovmethod.com Задачи: 1) Создание партнёрской программы Партнёр желающий получать % от продаж, должен иметь возможность зарегистрироваться с вводом персональных данных, выбором способа получения заработанных средств ...Программирование ПО8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо создать базу данных на MS ACCESS, со множеством полей данных, с изготовлением шаблонов вывода информации из базы и шаблонов ввода информации в базу (чтобы заявку принятую с сайта можно было скопировав текст, вставить в ...Базы данных32 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $1000
Необходимо создать партнёрскую программу для англоязычного сайта по продаже авторской методики. Адрес сайта: http://www.bronnikovmethod.com Задачи: 1) Создание партнёрской программы Партнёр желающий получать % от продаж, должен иметь возможность зарегистрироваться с вводом персональных данных, выбором способа получения заработанных средств ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $1000
Необходимо создать партнёрскую программу для англоязычного сайта по продаже авторской методики. Задачи: Партнёр желающий получать % от продаж, должен иметь возможность зарегистрироваться с вводом персональных данных, выбором способа получения заработанных средств - система автоматически выдаёт рекламные ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад