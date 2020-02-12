Описание проекта на тему крипты (английский язык) Доброго времени суток, Требуются написать описание проекта-компании на тему крипто-трейдинга на английском языке. · Примерный размер будем ...
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт2 года назад
Доброго времени суток, Требуется переписать тексты на английском языке своими словами. :) ( [b]с английского на английский[/b]) Тема текстов: [b]криптовалюта и инвестиции. [/b] Всего [b]4458 знаков с пробелами[/b] [b]Пожалуйста, в заявке укажите цену за работу и примерные сроки выполнения.[/b] [i][b] [/b][/i]Заранее спасибо за ваш отклик ...Переводы1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть 2 файла php закодированные Ioncube. Ioncube версию точно не знаю, но скрипт довольно старый PHP 5.5-5.6 P.s Я не пытаюсь украсть чужую работу, это скрипты Goldcoders Hyip Manager.Нужно посмотреть что внутри. Внутри архива test.rar 3 файла. Раскодировать требуется ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток, Требуется перевод Word документа с русского на английский язык. Тема: инвестиции, криптовалюты (хайп). Документ представляет собой отрывки из разных частей сайта, разделенный пропусками новой строки(2 раза) или заголовками помеченным с помощью (bold). 870 слов, 5401 ...Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад