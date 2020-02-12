olegdi

Тихомиров Олег olegdi

 
38 летЭстония/Таллинн
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Описание проекта на тему крипты (английский язык)

    Описание проекта на тему крипты (английский язык) Доброго времени суток, Требуются написать описание проекта-компании на тему крипто-трейдинга на английском языке. · Примерный размер будем ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Рерайтинг текстов (инвестиции+ криптовалюта) (eng->eng)

    Доброго времени суток, Требуется переписать тексты на английском языке своими словами. :) ( [b]с английского на английский[/b])  Тема текстов: [b]криптовалюта и инвестиции. [/b] Всего [b]4458 знаков с пробелами[/b] [b]Пожалуйста,  в заявке укажите  цену за работу и примерные сроки выполнения.[/b] [i][b] [/b][/i]Заранее спасибо за ваш отклик ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Раскодировать Ioncube(2 файла)

    Есть 2 файла php закодированные  Ioncube.  Ioncube версию точно не знаю, но скрипт довольно старый PHP  5.5-5.6  P.s Я не пытаюсь украсть чужую работу, это скрипты Goldcoders Hyip Manager.Нужно посмотреть что внутри.  Внутри архива test.rar 3 файла. Раскодировать требуется ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Русский -> Английский

    Доброго времени суток, Требуется перевод Word документа с русского на английский язык. Тема: инвестиции, криптовалюты (хайп). Документ представляет собой отрывки из разных частей сайта, разделенный пропусками новой строки(2 раза) или заголовками помеченным с помощью (bold). 870 слов, 5401 ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
AndNirkov
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$11
10 баллов
2 года назад
Рерайтинг текстов (инвестиции+ криптовалюта) (eng->eng)
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Рад сотрудничеству
Все хорошо
Ответный отзыв
AndNirkov
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$14
10 баллов
4 года назад
Русский -> Английский
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик Рад сотрудничеству
Выполнил работу в срок, качеством тоже доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв