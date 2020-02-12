Доброго времени суток, Требуется переписать тексты на английском языке своими словами. :) ( [b]с английского на английский[/b]) Тема текстов: [b]криптовалюта и инвестиции. [/b] Всего [b]4458 знаков с пробелами[/b] [b]Пожалуйста, в заявке укажите цену за работу и примерные сроки выполнения.[/b] [i][b] [/b][/i]Заранее спасибо за ваш отклик ...