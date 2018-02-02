olga_sakharova

Ольга Сахарова olga_sakharova

 
33 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
strangerkir
Кирилл 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Создать плагин для вордпресса
Сотрудничали с Ольгой некоторое время и всегда все было просто идеально. Однозначно рекомендую как заказчика:)
Спасибо, Кириллу за помощь.
Ответный отзыв