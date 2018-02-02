olga_sakharova

Задача 1. Нужно сделать верстку блока "Кредитная история" брать отсюда [url=https://cashlot24.ru/]https://cashlot24.ru/[/url] вот это [url=https://s.mail.ru/Jvf2/VW3PsFQz1]https://s.mail.ru/Jvf2/VW3PsFQz1[/url] должен поместиться сюда вместо текста (любую в любую статью вставляем) [url=https://s.mail.ru/LTxS/647qpqF9t]https://s.mail.ru/LTxS/647qpqF9t[/url] Задача 2. Далее второй блок кредитных предложений от банков делаем для страницы [url=http://zaem-daem.ru.xn--80aauktf0a4f.xn--80aswg/test/]http://zaem-daem.ru.xn--80aauktf0a4f.xn--80aswg/test/[/url] нужно сверстать и вставить вот это [url=https://s.mail.ru/KVcf/7HBehpqQ4]https://s.mail.ru/KVcf/7HBehpqQ4[/url] , где за ...