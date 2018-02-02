olga_sakharova

В нашей команде открыта вакансия программиста. Мы занимаемся информационными сайтами и небольшими сервисами. Наш будущий коллега должен помогать нам делать отличные проекты, а именно брать на себя техническую составляющую. Есть задачи как по верстке (минимально), ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача 1. Нужно сделать верстку блока "Кредитная история" брать отсюда [url=https://cashlot24.ru/]https://cashlot24.ru/[/url] вот это [url=https://s.mail.ru/Jvf2/VW3PsFQz1]https://s.mail.ru/Jvf2/VW3PsFQz1[/url] должен поместиться сюда вместо текста (любую в любую статью вставляем) [url=https://s.mail.ru/LTxS/647qpqF9t]https://s.mail.ru/LTxS/647qpqF9t[/url] Задача 2. Далее второй блок кредитных предложений от банков делаем для страницы [url=http://zaem-daem.ru.xn--80aauktf0a4f.xn--80aswg/test/]http://zaem-daem.ru.xn--80aauktf0a4f.xn--80aswg/test/[/url] нужно сверстать и вставить вот это [url=https://s.mail.ru/KVcf/7HBehpqQ4]https://s.mail.ru/KVcf/7HBehpqQ4[/url] , где за ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать плагин для CMS wordpress с возможностью менять данные в админке. Всего плагин должен выполнять 2 задачи: 1. Вставление ссылки при копировании 2. Защищать текст при копировании Бюджет проекта: до 1500 рублей Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/18ALKLe6Hc6FJZ6uLWwXjr1f6576rRxpukL8xsRZaHgk/edit# Интересует сотрудничество с конечными исполнителями. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад