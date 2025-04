UI/UX Designer

• Web design

• Mobile design

• Illustrations

• Logos

• Banners

• Brochure and Flyer design

Skills

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe XD

Sketch

Figma

Invision

Zeplin

Origami Studio (base)

I'll be glad to cooperate with you!

More at behance and dribbble:

https://www.behance.net/olgabolgar

https://dribbble.com/olga_bolgar

Отзывы:

https://freelancehunt.com/freelancer/olgabolgar.html

https://freelance.ua/user/1olgabolgar/portfolio/