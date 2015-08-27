На сайте нужно настроить работу плагина One Page Checkout , внешний вид и некоторые ньюансы. Сайт на Жумле Два. Магазин - Виртуемарт2.
Александр Олимпов olimpov34olimpov34
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить работу заголовков Last-Modified, If-Modified-Since, 304 Not Modified на сайте http://www.moya-oborona.ru. На сайте стоит плагин Last-Modified Any. Но он почему-то работает не корректно! Возможно требует правки кода.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
На сайте http://moya-oborona.ru сделать кнопку быстрого заказа как тут - http://www.bravo97.com.ua/catalogue/subcat/92/2900Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать выпадающую надпись "гарантия цены" на сайте www.moya-oborona.ru. Надпись выглядит следующим образом - http://rezat.ru/muzhskie_aksessuary/Blowgun/rogatka_barnett_black_widow_ba_17018 Нужно чтобы ее можно было добавлять в каждую карточку товара, а также нужно чтобы она присутствовала на странице категории.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. http://www.moya-oborona.ru/nozhevye-brendy/sog/skladnye-nozhi-sog/nozh-sog-ku-1011-kiku-folder-detail.html - вот пример карточки товара. Задание заполнение товарами магазина на Virtuemart. Пишите ваши предложения за сколько вы сделаете такую карточку. Так же возможен вариант с заполнением карточки без ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт8 лет назад