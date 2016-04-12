onlineservice

Дмитрий onlineservice

 
40 летРоссия/Череповец
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Золотой сертифицированный партнер 1С-Битрикс

Веб - разработки по 1С-Битрикс, Битрикс24

Выполняю все работы, с разработкой сайтов, включая дизайн, верстку, программирование, доработку интернет проектов и обслуживание сайтов.

Занимаюсь оптимизацией и продвижением сайтов.

Настройка любых модулей для CMS 1С-Битрикс.

Обслуживание сайтом на платформе 1С-Битрикс.

Битрикс1С-Битрикс
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Отзывы заказчиков
arest
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Переделать форму регистрации на Bitrix
Все отлично сделали, работы в итоге оказалось больше, чем планировалось, но стоимость не была увеличена. Рекомендую.
Заказчик чётко поставил задачу. Принял и оплатил без задержек.
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