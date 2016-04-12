Золотой сертифицированный партнер 1С-Битрикс
Веб - разработки по 1С-Битрикс, Битрикс24
Выполняю все работы, с разработкой сайтов, включая дизайн, верстку, программирование, доработку интернет проектов и обслуживание сайтов.
Занимаюсь оптимизацией и продвижением сайтов.
Настройка любых модулей для CMS 1С-Битрикс.
Обслуживание сайтом на платформе 1С-Битрикс.
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Портфолио
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- Сайт Ассоциация независимых специалистов116 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
8 лет назад
Все отлично сделали, работы в итоге оказалось больше, чем планировалось, но стоимость не была увеличена. Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик чётко поставил задачу. Принял и оплатил без задержек.
Интернет-магазины
1 отзыв
от $1600
от 45 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 10 дней
нет рейтинга