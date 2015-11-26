Заполнить сайт www.allforhockey.ru картинками

Добрый день. Для интернет магазина электроники. Создать карточки товаров, CSV файле. Товары: компьютеры, принтеры, хранение данных, различные аксессуары к ним. Для каждой карточки, от 1 до 5 фото, от 2 до 15-ти параметров. Оплата за одну позицию, 5-15 руб. в ...
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Требуется заполнение сайта картинками. Товары уже загружены осталось загрузить картинки.
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