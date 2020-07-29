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Пиначян Аркадий Меружанович
Профессия:
Тестировщик ПО
Общая информация о себе:
Возраст: 30
Семейное положение: холост, детей нет
Адрес: 152907, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 9 Мая, дом 1, кв. 48
Телефон: +79807728714
Email: [email protected]
Образование: Высшее
2011 – 2014 г.г.
(годы)
РГАТУ ИМ. П.А. Соловьева
Специальность: Информатик – экономист
Диплом: https://www.dropbox.com/s/wigmk455a2yfxwx/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.jpg?dl=0
2018г.
(годы)
Курс: "Онлайн курс "Практикум по тест-дизайну 2.0""
Сертификат: http://cert.software-testing.ru/test-design/pinachyan.pdf
2020г.
(годы)
Курс "Интенсив "Основы программирования""
Сертификат: https://yadi.sk/i/PrdrSbFit55c_w
Трудовая деятельность:
10.15 - 07.16
(месяц, год)
ООО "ЛАНИТ - ВОЛГА"
Должность: Инженер - тестировщик 2 категории
Обязанности:
Тестирование процессов лицензирования, КНД, АП в АИС ЛОД
Тестирование формирования отчетов в АИС ЛОД
Тестирование СМЭВ в АИС ЛОД, путем отправки SoapUI запросов
Тестирование формирования документов в АИС ЛОД
Тестирование формирования реестров в АИС ЛОД
Нагрузочное тестирование с помощью Apache Jmeter
Написание плана тестирования, тест-кейсов, чек-листов
07.16 - 12. 17
(месяц, год)
ООО "ЛАНИТ - ТЕХНОЛОГИИ"
Должность: Младший инженер - тестировщик
Обязанности: Тестирование процессов документооборота в ГИС ТЭК
Тестирование формирования документов в ГИС ТЭК
Тестирование СМЭВ в ГИС ТЭК, путем отправки SoapUI запросов
Тестирование процессов работы вспомогательных приложений ГИС ТЭК
Написание плана тестирования, тест-кейсов, чек-листов
01.18 – по н.в. ООО "Лаборатория качества"
Должность: Инженер - тестировщик 2 категории
Деятельность:
Проект Sitechko:
Обязанности:
функциональное тестирование (smoke, regression)
Инструменты и технологии:
Browsers
Redmine
Sitechco
Проект Ренессанс Страхование:
Обязанности:
коммуникации с проектной командой и заказчиками
кроссбраузерное тестирование
работа с БД
регрессионное тестирование
функциональное тестирование
тестирование API
написание тестовой документации
Инструменты и технологии:
Chrome, IE 11.0, Edge, Mozilla Firefox, Opera, Yandex Browser
Google Docs
Jira
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
MS SQL
Notepad++
SOAPUI
Профессиональный опыт и навыки
- профессиональные знания и опыт:
Базы данных
MySQL
знание базовых запросов SQL
представление о реляционной модели БД
Веб-серверы
Apache HTTP Server
Виртуальные машины
VirtualBox
VMware
Документация
use cases
user guides (мануалы)
отчет о тестировании
отчеты о дефектах
план тестирования
пользовательские истории и сценарии
тест-кейсы
тестовые стратегии
ТЗ
чек-листы
чит-листы
Инструменты
Firebug
Microsoft Visual Studio
Интеграционное тестирование (Тестирование API)
Postman
SoapUI
Нагрузочное тестирование
Jmeter
Прочие навыки
Confluence
SharePoint
графические редакторы
офисные приложения
Ручное тестирование
воспроизведение пользовательских ошибок
исследовательское тестирование
кроссбраузерное тестирование
регрессионное тестирование
смоук-тестирование
тестирование «белого ящика»
тестирование «серого ящика»
тестирование «черного ящика»
тестирование верстки
тестирование на мобильных устройствах
тестирование по гайдлайнам
тестирование требований
функциональное тестирование
юзабилити-тестирование
Системы контроля версий
Git
SVN
Системы отслеживания ошибок
JIRA
Redmine
- участие в проектах:
- МО ЛОД 2015
- ЛОД Смоленск 2015
- ХМАО ЛОД 2015
- ГИС – ТЭК
- SITECHKO
- Ренессанс Страхование (IRIS, B2B )
- уровень владения ПК
Продвинутый пользователь ПК (MS Office: Word, Excel, Outlook; Internet и другое)
- знание иностранного языка
Английский - начальный уровень владения
Дополнительная информация:
- водительское удостоверение отсутствует
- загранпаспорт имеется
- положительные личные качества:
ответственность;
коммуникабельность;
исполнительность;
пунктуальность
- увлечения:
Музыка (играю на ударных)
Компьютерные игры
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