Тестирование программы может весьма эффективно продемонстрировать наличие ошибок, но безнадежно неадекватно для демонстрации их отсутствия.

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Пиначян Аркадий Меружанович

Профессия:

Тестировщик ПО

Общая информация о себе:

Возраст: 30

Семейное положение: холост, детей нет

Адрес: 152907, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 9 Мая, дом 1, кв. 48

Телефон: +79807728714

Email: [email protected]

Образование: Высшее

2011 – 2014 г.г.

(годы)

РГАТУ ИМ. П.А. Соловьева

Специальность: Информатик – экономист

Диплом: https://www.dropbox.com/s/wigmk455a2yfxwx/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.jpg?dl=0

2018г.

(годы)

software-testing.ru

Курс: "Онлайн курс "Практикум по тест-дизайну 2.0""

Сертификат: http://cert.software-testing.ru/test-design/pinachyan.pdf

2020г.

(годы)

https://geekbrains.ru

Курс "Интенсив "Основы программирования""

Сертификат: https://yadi.sk/i/PrdrSbFit55c_w

Трудовая деятельность:

10.15 - 07.16

(месяц, год)

ООО "ЛАНИТ - ВОЛГА"

Должность: Инженер - тестировщик 2 категории

Обязанности:

Тестирование процессов лицензирования, КНД, АП в АИС ЛОД

Тестирование формирования отчетов в АИС ЛОД

Тестирование СМЭВ в АИС ЛОД, путем отправки SoapUI запросов

Тестирование формирования документов в АИС ЛОД

Тестирование формирования реестров в АИС ЛОД

Нагрузочное тестирование с помощью Apache Jmeter

Написание плана тестирования, тест-кейсов, чек-листов

07.16 - 12. 17

(месяц, год)

ООО "ЛАНИТ - ТЕХНОЛОГИИ"

Должность: Младший инженер - тестировщик

Обязанности: Тестирование процессов документооборота в ГИС ТЭК

Тестирование формирования документов в ГИС ТЭК

Тестирование СМЭВ в ГИС ТЭК, путем отправки SoapUI запросов

Тестирование процессов работы вспомогательных приложений ГИС ТЭК

Написание плана тестирования, тест-кейсов, чек-листов

01.18 – по н.в. ООО "Лаборатория качества"

Должность: Инженер - тестировщик 2 категории

Деятельность:

Проект Sitechko:

Обязанности:

функциональное тестирование (smoke, regression)

Инструменты и технологии:

Browsers

Redmine

Sitechco

Проект Ренессанс Страхование:

Обязанности:

коммуникации с проектной командой и заказчиками

кроссбраузерное тестирование

работа с БД

регрессионное тестирование

функциональное тестирование

тестирование API

написание тестовой документации

Инструменты и технологии:

Chrome, IE 11.0, Edge, Mozilla Firefox, Opera, Yandex Browser

Google Docs

Jira

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

MS SQL

Notepad++

SOAPUI

Профессиональный опыт и навыки

- профессиональные знания и опыт:

Базы данных

MySQL

знание базовых запросов SQL

представление о реляционной модели БД

Веб-серверы

Apache HTTP Server

Виртуальные машины

VirtualBox

VMware

Документация

use cases

user guides (мануалы)

отчет о тестировании

отчеты о дефектах

план тестирования

пользовательские истории и сценарии

тест-кейсы

тестовые стратегии

ТЗ

чек-листы

чит-листы

Инструменты

Firebug

Microsoft Visual Studio

Интеграционное тестирование (Тестирование API)

Postman

SoapUI

Нагрузочное тестирование

Jmeter

Прочие навыки

Confluence

SharePoint

графические редакторы

офисные приложения

Ручное тестирование

воспроизведение пользовательских ошибок

исследовательское тестирование

кроссбраузерное тестирование

регрессионное тестирование

смоук-тестирование

тестирование «белого ящика»

тестирование «серого ящика»

тестирование «черного ящика»

тестирование верстки

тестирование на мобильных устройствах

тестирование по гайдлайнам

тестирование требований

функциональное тестирование

юзабилити-тестирование

Системы контроля версий

Git

SVN

Системы отслеживания ошибок

JIRA

Redmine

- участие в проектах:

- МО ЛОД 2015

- ЛОД Смоленск 2015

- ХМАО ЛОД 2015

- ГИС – ТЭК

- SITECHKO

- Ренессанс Страхование (IRIS, B2B )

- уровень владения ПК

Продвинутый пользователь ПК (MS Office: Word, Excel, Outlook; Internet и другое)

- знание иностранного языка

Английский - начальный уровень владения

Дополнительная информация:

- водительское удостоверение отсутствует

- загранпаспорт имеется

- положительные личные качества:

ответственность;

коммуникабельность;

исполнительность;

пунктуальность

- увлечения:

Музыка (играю на ударных)

Компьютерные игры

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