Высшее техническое. инженер-конструктор (корпусник) в судостроении.
Закончил с отличием Новосибирскую Государственную Академию Водного Транспорта по специальности морской инженер. во время учёбы выполнял на заказ курсовые, РГР и пр. Владею AutoCad, BricsCad, КОМПАС, SolidWorks.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $30
от 4 дней
нет рейтинга