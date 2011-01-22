Высшее техническое. инженер-конструктор (корпусник) в судостроении.

Закончил с отличием Новосибирскую Государственную Академию Водного Транспорта по специальности морской инженер. во время учёбы выполнял на заказ курсовые, РГР и пр. Владею AutoCad, BricsCad, КОМПАС, SolidWorks.