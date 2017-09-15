Нужно разработать шайбу для симулятора хоккея (аппаратную и программную часть). Высота – 20 мм, диаметр 60 мм. Инпут-лаг – не более 35 мс. Погрешность в позиционировании на игровом поле – не более 2%. 1. В реальности будет шайба, в ...
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- Машиностроение2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $9000
Нужно разработать шайбу для симулятора хоккея (аппаратную и программную часть). Высота – 20 мм, диаметр 60 мм. Инпут-лаг – не более 35 мс. Погрешность в позиционировании на игровом поле – не более 1%.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $260
1. доработка конфигурации (создать подсистему завязанную на остальной функционал конфы с интерфейсом, похожим на ServiceMY); 2. собственно создать обработку и прочие приблуды для переноса базы данных из ServiceMY в 1С:Ломбард 4. Пишите ваши заявки в следующем формате: 1. ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Перенести книгу excel с формулами и макросами на google docsНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад