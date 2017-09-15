Нужно разработать шайбу для симулятора хоккея (аппаратную и программную часть). Высота – 20 мм, диаметр 60 мм. Инпут-лаг – не более 35 мс. Погрешность в позиционировании на игровом поле – не более 2%. 1. В реальности будет шайба, в ...