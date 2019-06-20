Заказ на разработку системы локального позиционирования

Нужно разработать шайбу для симулятора хоккея (аппаратную и программную часть).

Высота – 20 мм, диаметр 60 мм.

Инпут-лаг – не более 35 мс.

Погрешность в позиционировании на игровом поле – не более 2%.

1. В реальности будет шайба, в виртуальности (raspberry, подключенный, картинка на экране телевизора) задание для играющего ребёнка – например, пройти лабиринт или какие-то точки или линии. По сути – это отработка дрибблинга. Геймплейные механики мы сами в перспективе проработаем более детально. Ориентир – 1-2-Switch из Nintendo Switch.

2. Шайба управляется клюшкой.

3. Шайба, повторюсь, будет реальной. Сделан корпус будет по стандартам NHL.

4. Формат игры – сингл плеер. Впоследствии планируется мультиплеер 1*1, 2*2 и т.д.

5. Размер поля – диагональ в районе 3 метров.

6. ВР, АР и тому подобное на данном этапе использовать крайне нежелательно.

7. Предполагаемый срок разработки – 4-6 месяцев. Можно больше, но не желательно.

8. Как вариант – использовать систему акселерометров, UWB или NFER. Но я готов выслушать ваши технологические решения.

Вопрос к вам – мне бы хотелось увидеть возможные варианты по технологиям, срокам и ценам.