origamerpro

У меня были специфические требования к заказу, пока одни фрилансеры говорили что это не возможно, предлагали сделать заказ за большие деньги или же пытались предложить не то что меня интересовало. Данный исполнитель доказал, что мой заказ можно сделать, за вменяемые деньги и ровно то что я и хотел. Высокая ответственность, сначала мы досконально обсудили все возможные варианты и требования заказа, после чего исполнитель показал возможные варианты и сделал то, что я и заказывал. Я советую данного исполнителя.