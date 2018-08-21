origamerpro

Антон Гущин origamerpro

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • OpenVPN довести до логического итога.

    Есть openVPN менеджер, который создает openvpn сервер и openvpn конфиги клиента. Требуется: 1. Настроить маршрутизацию между vpn клиентами таким образом что бы один клиент мог выходить в интернет через другого клиента. 2. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • OpenVPN

    Есть openVPN менеджер, который создает openvpn сервер и openvpn конфиги клиента. Требуется: 1. Настроить маршрутизацию между vpn клиентами таким образом что бы один клиент мог выходить в интернет через другого клиента. 2. ...

    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • OpenVPN

    Нужно отредактировать OpenVPN под личные нужды: Упростить конфигурацию OpenVPN сервера до 1 клику при котором создается автоконфигурационный файл сервера и отправляется на файл сервер, работа нужна с исходниками. Суть схемы: По 1 клику ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$150
10 баллов
6 лет назад
OpenVPN довести до логического итога.
Отличный как человек, так и как заказчик ! Оплата во время !
У меня были специфические требования к заказу, пока одни фрилансеры говорили что это не возможно, предлагали сделать заказ за большие деньги или же пытались предложить не то что меня интересовало. Данный исполнитель доказал, что мой заказ можно сделать, за вменяемые деньги и ровно то что я и хотел. Высокая ответственность, сначала мы досконально обсудили все возможные варианты и требования заказа, после чего исполнитель показал возможные варианты и сделал то, что я и заказывал. Я советую данного исполнителя.
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