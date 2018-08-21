origamerpro

Есть openVPN менеджер, который создает openvpn сервер и openvpn конфиги клиента. Требуется: 1. Настроить маршрутизацию между vpn клиентами таким образом что бы один клиент мог выходить в интернет через другого клиента. 2. ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть openVPN менеджер, который создает openvpn сервер и openvpn конфиги клиента. Требуется: 1. Настроить маршрутизацию между vpn клиентами таким образом что бы один клиент мог выходить в интернет через другого клиента. 2. ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Хотелось бы узнать цену настройки по примерно следующему ТЗ: Нужно настроить CentoS 7 - Вебсервер+почта+mysql+ java 8 + phpadmin + базовая защита Антиддос (firewall). 2 домена ру и про, ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно отредактировать OpenVPN под личные нужды: Упростить конфигурацию OpenVPN сервера до 1 клику при котором создается автоконфигурационный файл сервера и отправляется на файл сервер, работа нужна с исходниками. Суть схемы: По 1 клику ...Системное администрирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
6 лет назад
Отличный как человек, так и как заказчик ! Оплата во время !
Ответный отзыв
У меня были специфические требования к заказу, пока одни фрилансеры говорили что это не возможно, предлагали сделать заказ за большие деньги или же пытались предложить не то что меня интересовало. Данный исполнитель доказал, что мой заказ можно сделать, за вменяемые деньги и ровно то что я и хотел. Высокая ответственность, сначала мы досконально обсудили все возможные варианты и требования заказа, после чего исполнитель показал возможные варианты и сделал то, что я и заказывал. Я советую данного исполнителя.