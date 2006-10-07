Требуется разработать банер 468*60 на флэше. Предоплата. Срок 1-3 дня. Пожалуйста, указывайте ссылку на Ваше портфолио с баннерами и Вашу цену.
- Баннеры1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Бегают на флэшке огоньки (кружочки) по линиям, а нужно чтоб они еще и искрились:) и увеличить шрифт в названии, все:) Дизайнер наш заболелВеб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $30
Требуется создание баннера 468*60 на флэше до 12 числа (до вечера). С представлением раскодровки. Портфолио обязательно.Баннеры20 заявокЗакрыт17 лет назад
Веб-студии требуется на постоянное удаленное сотрудничество веб-дизайнер (сайты, баннеры, логотипы и т.д. От Вас требуется ссылка на портфолио, Ваши условия работы и обязательно стоимость: дизайна сайта (полностью включая главную и внутреннюю), главное условие - принятие дизайна ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт17 лет назад
В виду болезни верстальщика студии веб-дизайна нужен верстальщик (только ручная верстка!!! - это главное условие). Сайт простой: страниц 5-10, без программирования. Если нас устроит качество и сроки выполненной работы, то готовы работать на постоянной основе. ...HTML-верстка50 заявокЗакрыт17 лет назад