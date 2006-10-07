otriks

Анна Матюкова otriks

 
47 летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Флэш-баннер

    Требуется разработать банер 468*60 на флэше. Предоплата. Срок 1-3 дня. Пожалуйста, указывайте ссылку на Ваше портфолио с баннерами и Вашу цену.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработать флэшку

    Бегают на флэшке огоньки (кружочки) по линиям, а нужно чтоб они еще и искрились:) и увеличить шрифт в названии, все:) Дизайнер наш заболел

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Флэш-баннер

    $30

    Требуется создание баннера 468*60 на флэше до 12 числа (до вечера). С представлением раскодровки. Портфолио обязательно.

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • На постоянную удаленную работу - веб-дизайнер

    Веб-студии требуется на постоянное удаленное сотрудничество веб-дизайнер (сайты, баннеры, логотипы и т.д. От Вас требуется ссылка на портфолио, Ваши условия работы и обязательно стоимость: дизайна сайта (полностью включая главную и внутреннюю), главное условие - принятие дизайна ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нарезка и верстка шаблонов сайта (главной и внут)

    В виду болезни верстальщика студии веб-дизайна нужен верстальщик (только ручная верстка!!! - это главное условие). Сайт простой: страниц 5-10, без программирования. Если нас устроит качество и сроки выполненной работы, то готовы работать на постоянной основе. ...

    HTML-верстка50 заявок
    Закрыт
    17 лет назад