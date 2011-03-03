oyesin

Есин oyesin

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Интрерьер студии в 1-к квартире.

    $50

    Имеется 1-к квартира в новом доме. Предложенный строителями вариант размещения кухни и комнаты не подошел. Требуется продумать интерьер, размещение бытовой техники в студии и, смежной с ней, ванной комнаты. Стену между ними можно ...

    Интерьеры и Экстерьеры12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Электронное меню услуг на iPad

    $1000

    Электронное меню, предоставляющее клиентам салона возможность интерактивного просмотра услуг с их текстовым описанием, фотографией и ценой. ТЗ в аттачменте. Для удаленной работы у вас должен быть iPad.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка сайта-каталога на Flash

    Каталог меню ресторана формата 10" для планшета Простой дизайн с небольшой анимацией. 8 страниц Видео+текст 60 страниц Фото+текст Наличие административной панели для добавления, ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прошивка и модификация планшета на Android

    Требуется 1. перепрошить планшеты Toshiba Folio 100 для нормальной работы с флешем. 2. запустить браузер в полноэкранном режиме при старте системы. 3. отключить возможность переключения в другие приложения.

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    14 лет назад