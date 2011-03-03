Здійсніть аналіз примітивного сайту-візитки на WordPress, надайте рекомендації щодо змін та доопрацюйте його. Організуйте пошукову рекламу у Google Ads для збільшення видимості.
- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $50
Имеется 1-к квартира в новом доме. Предложенный строителями вариант размещения кухни и комнаты не подошел. Требуется продумать интерьер, размещение бытовой техники в студии и, смежной с ней, ванной комнаты. Стену между ними можно ...Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Электронное меню, предоставляющее клиентам салона возможность интерактивного просмотра услуг с их текстовым описанием, фотографией и ценой. ТЗ в аттачменте. Для удаленной работы у вас должен быть iPad.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Каталог меню ресторана формата 10" для планшета Простой дизайн с небольшой анимацией. 8 страниц Видео+текст 60 страниц Фото+текст Наличие административной панели для добавления, ...Анимация6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется 1. перепрошить планшеты Toshiba Folio 100 для нормальной работы с флешем. 2. запустить браузер в полноэкранном режиме при старте системы. 3. отключить возможность переключения в другие приложения.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт14 лет назад