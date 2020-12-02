1. Авторизацию гугла через Firebase проверить и поправить. Авторизирует. Но не выходит. То есть с нового аккаунта нельзя авторизоваться. 1.1 И проверить. Чтобы если авторизовал, то автоматом входило. При старте приложения 1.2 Проверить ...