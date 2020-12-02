Необходимо нарисовать иллюстрацию для эпизода. Ожидается качественный рисунок, который будет передавать суть и настроение описываемой сцены. Важно учесть детали и стиль, соответствующий заданной тематике.
- $10Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется иллюстратор для создания персонажей и уровней к игре в стиле 'Клуб Романтики'. Идеальный кандидат имеет творческое видение, навыки рисования и интерес к литературе. Опыт не обязателен, подходят начинающие художники, желающие развиваться в визуализации игровых сюжетов. Важно умение работать с механикой игр и любовь к фантастике.Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт4 года назад
1. Авторизацию гугла через Firebase проверить и поправить. Авторизирует. Но не выходит. То есть с нового аккаунта нельзя авторизоваться. 1.1 И проверить. Чтобы если авторизовал, то автоматом входило. При старте приложения 1.2 Проверить ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад