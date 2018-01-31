Веб студия PetrAlex - сайт/блог любой сложности на Wordpress

Услуги по созданию Вордпресс блогов (сайтов) на базе премиум вордпресс шаблонов!

Регистрация доменов

Покупка хостингов

Создание, оформление и раскрутка груп Вконтакте и др. соц.сетях

Открыты к взаимовыгодному сотрудничеству с профи и начинающими в сфере Wordpress

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Услуги по Amazon

Получение верифицированных отзывов на Amazon

от жителей США. Работаем только с Amazon.com

Стоимость услуги:

Отзывы на товар = 5$ + стоимость товара

Отзывы на продавца = 5$ + стоимость товара

Фото/Видео обзоры = 25/50$

Срок выполнения: До 30 дней

Оплата PayPal или Payoneer

paypal.me/petalex79