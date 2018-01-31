Веб студия PetrAlex - сайт/блог любой сложности на Wordpress
Услуги по созданию Вордпресс блогов (сайтов) на базе премиум вордпресс шаблонов!
Регистрация доменов
Покупка хостингов
Создание, оформление и раскрутка груп Вконтакте и др. соц.сетях
Открыты к взаимовыгодному сотрудничеству с профи и начинающими в сфере Wordpress
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Услуги по Amazon
Получение верифицированных отзывов на Amazon
от жителей США. Работаем только с Amazon.com
Стоимость услуги:
Отзывы на товар = 5$ + стоимость товара
Отзывы на продавца = 5$ + стоимость товара
Фото/Видео обзоры = 25/50$
Срок выполнения: До 30 дней
Оплата PayPal или Payoneer
Продажи и лиды
нет отзывов
$5/час
от $5от 15 дней
#26
Контекстная реклама
нет отзывов
от $50
#711
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $25
#788
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
#1376