Добрый день,нужен дизайн подарочного настенного календаря 30х40, горизонтальный, односторонняя печать, на витой пружине.Компоновка более-менее стандартная: фото во всю страницу за исключением нижней календарной сетки и (возможно) небольшого расстояния под пружину.Тема - природа и города России. Фото ...
- Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, помогите плиз со срочным видеомонтажом. требуется смонтировать "тизер" школьного спектакля из имеющихся кусков. Рекламный ролик пойдет на конкурс. Нужно сделать, чтобы комиссию (учителя и администрация школы) "заценило". Качество съемки - любительское Музыкальные треки - качественные Нужно добавить немного "переходов" ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Есть готовый дизайн сайта www.fotolab.ru. Есть еще один сервис online.fotolab.ru Для тго чтобы верстальщики привели дизайн сервиса к дизайну основного сайта им нужно выдать несколько PSD с дизайном страниц - шаблоны дизайна.HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Наша компания занимается профессиональной печатью фото и сейчас выводит на рынок новую для нас услугу печати через интернет (что и нужно отрекламировать) Общую стилистику и цвета можно посмотреть у нас на сайте: www.fotolab.ru Как таковой ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Сделать мини сайт для заказа такси: - одна страница со статическим текстом (цены, машины, контакты) - одна страница с формой заказа такси: откуда, куда, когда, сколько человек заказ должен посылаться на почту сразу затачивать под SEOДизайн сайтов56 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Переделать сайт агентства близнецов в новый стиль. Использовать систему управления контентом. Все детали - в ТЗСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Нужен простенький сайт детского садика. примерно такой: http://www.sad69.ru/ никакой динамики, CMS, новостей и проч - дешево и сердито. Единственное требование - дизайн все таки релевантный к детскому садику. Структуру сайта и контент веь дам. + дополнительно нужно захостить сайтСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад