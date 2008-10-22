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Андрей Корешков photokor

 
52 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн подарочного настенного календаря

    Добрый день,нужен дизайн подарочного настенного календаря 30х40, горизонтальный, односторонняя печать, на витой пружине.Компоновка более-менее стандартная: фото во всю страницу за исключением нижней календарной сетки и (возможно) небольшого расстояния под пружину.Тема - природа и города России. Фото ...

    InDesign
    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Видеомонтаж ролика (2 мин) из имеющегося материала и музыки

    Добрый день, помогите плиз со срочным видеомонтажом. требуется смонтировать "тизер" школьного спектакля из имеющихся кусков. Рекламный ролик пойдет на конкурс. Нужно сделать, чтобы комиссию (учителя и администрация школы) "заценило". Качество съемки - любительское Музыкальные треки - качественные Нужно добавить немного "переходов" ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать шаблон для сайта

    $50

    Есть готовый дизайн сайта www.fotolab.ru. Есть еще один сервис online.fotolab.ru Для тго чтобы верстальщики привели дизайн сервиса к дизайну основного сайта им нужно выдать несколько PSD с дизайном страниц - шаблоны дизайна.

    Дизайн сайта
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш-баннер

    $100

    Наша компания занимается профессиональной печатью фото и сейчас выводит на рынок новую для нас услугу печати через интернет (что и нужно отрекламировать) Общую стилистику и цвета можно посмотреть у нас на сайте: www.fotolab.ru Как таковой ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Мини-сайт службы такси

    Сделать мини сайт для заказа такси: - одна страница со статическим текстом (цены, машины, контакты) - одна страница с формой заказа такси: откуда, куда, когда, сколько человек заказ должен посылаться на почту сразу затачивать под SEO

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт детского садика

    $250

    Нужен простенький сайт детского садика. примерно такой: http://www.sad69.ru/ никакой динамики, CMS, новостей и проч - дешево и сердито. Единственное требование - дизайн все таки релевантный к детскому садику. Структуру сайта и контент веь дам. + дополнительно нужно захостить сайт

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Kosarew
Андрей 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Видеомонтаж ролика (2 мин) из имеющегося материала и музыки
Очень быстро и просто сработались с Андреем) Четкое ТЗ, быстрые ответы по согласованию материала.
Андрей отлично отработал заказ. Все четко, вовремя, креативно. Предложил свой вариант, который совместно доработали. Лично для меня явилось плюсом то, что Андрей находится в тайм-зоне +2 к Москве, то есть я вечером скинул задачку - утром уже смотрю результат. Рекомендую
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Флеш-баннер
Андрей - он как всегда на высоте как Заказчик и Человек! Спасибо!
Серафима как всегда оправдала все ожидания. Быстро. Профессионально. Дружелюбно. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$1000
10 баллов
14 лет назад
Сайт агентства близнецов
Андрей -хороший Заказчик и приятный в общении, честный и порядочный человек. Желаю всего доброго на новом сайте!
Серафима сделала очень хороший проект как по дизайну так и по качеству "движка" Кроме того всегда была дружелюбна и терпелива - редкое качество сейчас. Молодец!
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$250
10 баллов
15 лет назад
Сайт детского садика
Я могу похвалить Андрея. Он очень честный человек и хороший заказчик. Все на высоком уровне. Спасибо!
AleximA - отличный дизайнер, и что немаловажно, отличный менеджер. Работой полностью доволен.
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