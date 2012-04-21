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Алексей
pivomer
pivomer
48 лет
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
Skype: pivomer
C#,
ASP.NET
, Win Forms,
ADO.NET
, T-SQL, MS SQL 2008-2010, LINQ2Sql,
ASP.NET
MVC
Действие аккаунта приостановлено!
Базы данных
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Веб-программирование
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Прикладное ПО
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Системное программирование
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от $5
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