pivomer

Алексей pivomer

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Skype: pivomer

C#, ASP.NET, Win Forms, ADO.NET, T-SQL, MS SQL 2008-2010, LINQ2Sql, ASP.NET MVC

Базы данных
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от $5
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Веб-программирование
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $5
нет рейтинга