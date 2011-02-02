podrabotka-2014

Требуется изменить корпоративный сайт на MODX (частичная смена дизайна и частичное изменение системы внутренних страниц)
Действие аккаунта приостановлено!
- $100Системное администрирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Сайт создан на платформе MODX Revolution 2.2.11-pl Требуется корректировка наполнения (шрифты, межстрочные интервалы в тексте и таблицах, размещение изображений и т.д.).Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуется добавление мультимедиа элементов в готовые презентации powerpoint. Всего 3 презентации. Оплата ориентировочно 10.000 рублей за каждую в зависимости от объема и вида мультимедиа. От исполнителя также потребуется консультирование по данному вопросу. В связи с ...Музыка и Звуки19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуется разработка и создание дизайна сайта по ТЗ Заказчика. На первом этапе необходимо предложить не менее 2 вариантов дизайнерских решений. После выбора Заказчиком варианта дизайна - оформить в выбранной стилистике ключевые страницы сайтаДизайн сайтов58 заявокЗакрыт9 лет назад