podrabotka-2014

Требуется добавление мультимедиа элементов в готовые презентации powerpoint. Всего 3 презентации. Оплата ориентировочно 10.000 рублей за каждую в зависимости от объема и вида мультимедиа. От исполнителя также потребуется консультирование по данному вопросу. В связи с ...