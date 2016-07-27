Требуется перенести сайт www.polywood.ru c модекса на битрикс, можете ли предложить доработку стандартного решения битрикс по ссылке: http://scorp.aspro-demo.ru/ Далее требуется раскрутка сайта. Ждем ответ,
Действие аккаунта приостановлено!
- Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт8 лет назад
требуется перенести сайт www.polywood.ru c модекса на битрикс, можете ли предложить доработку стандартного решения битрикс по ссылке: http://scorp.aspro-demo.ru/ Далее требуется раскрутка сайта. Ждем ответ, можно на почтуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
требуется перенести сайт www.polywood.ru c модекса на битрикс, можете ли предложить доработку стандартного решения битрикс по ссылке: http://scorp.aspro-demo.ru/ Далее требуется раскрутка сайта. Ждем ответ, можно на почтуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Прошу направить условия сотрудничества и оплатыКонтекстная реклама1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется создание шаблона станиц сайта в MODX Revolution и наполнение контента.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад