popovichVV

Василий popovichVV

 
40 летУкраина/Винница
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Опыт работы :

Контент-менеджмент 4.5 года

Работа с интернет магазинами на любой CMS

Поиск нужной информации

Обработка изображений

Рерайтинг

Знание :

Photoshop, Illustrator, HTML, CSS, SQL

Контактные данные:

[email protected]

Skype: vvpopovichvv

HTMLCSSIllustratorPhotoshop
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Отзывы заказчиков
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Попович Вв
Виталий справился с достаточно трудоемкой задачей молниеносно, не ожидал такой продуктивности. Очень благодарен за хорошую работу, оплатил больше, чем договаривались за добросовестность и ответственность. Продолжаю работать!
Продолжаю сотрудничать с Сергеем. Отличный заказчик и опять получил денежный бонус за работу.
Ответный отзыв
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Заполнение каталога Virtuemart
Хороший исполнитель, ответственный и порядочный! Работу выполняет в срок, недочеты редактирует моментально, рекомендую для сотрудничества. Сам продолжаю работу с Виталиком!
Очень приятно работать с такими заказчиками. Четко поставленная задача, часто на связи и моментальная оплата + получил денежный бонус за работу. Рекомендую всем с наилучшими пожеланиями.
Ответный отзыв
nikerina
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Наполнение интерент - магазина на Джумле
Очень качественно и оперативно, без лишних вопросов. Завершил наполнение Интернет-магазина раньше требуемого срока. Всем Рекомендую!
Очень приятно работать с такими заказчиками. Четко поставленные задачи и моментальная оплата. Советую всем с наилучшими пожеланиями.
Ответный отзыв