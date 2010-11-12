Опыт работы :
Контент-менеджмент 4.5 года
Работа с интернет магазинами на любой CMS
Поиск нужной информации
Обработка изображений
Рерайтинг
Знание :
Photoshop, Illustrator, HTML, CSS, SQL
Контактные данные:
Skype: vvpopovichvv
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
13 лет назад
Виталий справился с достаточно трудоемкой задачей молниеносно, не ожидал такой продуктивности. Очень благодарен за хорошую работу, оплатил больше, чем договаривались за добросовестность и ответственность. Продолжаю работать!
Ответный отзыв
Продолжаю сотрудничать с Сергеем. Отличный заказчик и опять получил денежный бонус за работу.
$25
10 баллов
13 лет назад
Хороший исполнитель, ответственный и порядочный! Работу выполняет в срок, недочеты редактирует моментально, рекомендую для сотрудничества. Сам продолжаю работу с Виталиком!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с такими заказчиками. Четко поставленная задача, часто на связи и моментальная оплата + получил денежный бонус за работу. Рекомендую всем с наилучшими пожеланиями.
$10
10 баллов
13 лет назад
Очень качественно и оперативно, без лишних вопросов. Завершил наполнение Интернет-магазина раньше требуемого срока. Всем Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с такими заказчиками. Четко поставленные задачи и моментальная оплата. Советую всем с наилучшими пожеланиями.