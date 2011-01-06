Преобразовать с консоля в графическую на C#

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Есть готовая программа в консольном режиме на C#. Нужно преобразовать ее в графический интерфейс.

Программа написана в книге... в общем задача не из сложных. Программу в консоле выдам в книжном формате.

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Само задание в приложении.