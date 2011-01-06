Преобразовать с консоля в графическую на C#

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен11 заявок318 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Есть готовая программа в консольном режиме на C#. Нужно преобразовать ее в графический интерфейс.

Программа написана в книге... в общем задача не из сложных. Программу в консоле выдам в книжном формате.

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Само задание в приложении.

14 лет назад
popovichVV
Василий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

exslider
Виктор 
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Огромное спасибо Виктору за помощь. Видно что человек профессионально работает в этой сфере.Очень быстро и качественно. Советую всем с наилучшими пожеланиями.
Хотя данный проект и был достаточно простой, заказчик дополнительно наградил бонусом, и все что для этого потребовалось - просто выполнить оговоренное задание. Так что не проходите мимо, беритесь за задачи, выполняйте их достойно, и вам обломится... Всем советую...

Заявки фрилансеров

exslider
Виктор 
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад