Оптимизировать работу клиента с БД (C#, SyBASE)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт4 заявки167 просмотров

Есть приложение для обработки заказов такси, основной функционал: прием заявки на такси, назначение машины, и т. д. Само приложение разработано на C# используется СУБД SyBASE ASA 9. Проблема в том что работает с легкими задержками на слабых машинах.... нужно разобраться в причине тормозов и возможно в дальнейшем дорабатывать программу.

Код понятный, есть подозрения что тормоза из-за установки соединения каждый раз при обращении к БД.

14 лет назад
whitemage
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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