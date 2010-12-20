Оптимизировать работу клиента с БД (C#, SyBASE)

Есть приложение для обработки заказов такси, основной функционал: прием заявки на такси, назначение машины, и т. д. Само приложение разработано на C# используется СУБД SyBASE ASA 9. Проблема в том что работает с легкими задержками на слабых машинах.... нужно разобраться в причине тормозов и возможно в дальнейшем дорабатывать программу.

Код понятный, есть подозрения что тормоза из-за установки соединения каждый раз при обращении к БД.