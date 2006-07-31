Требуются баннеры на стенд для интернет журнала о мотоциклах http://www.motopress.ru. 1 баннер 2.5 (высота) м на 6 метров, 2 баннера 2.5 (высота) метра на 1 метр. файл в формате TIFF 200-300 dpi. Есть все исходники дизайна ...
- Наружная реклама1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется верстка сайта www.motopress.ru : 1) Существующие страницы 2) Плюс верстка новых шаблонов, аналогичным сейчас (меняется рабочая область справа, в середине) 3) Статичная верстка 4) "Дивная" верстка (блочная, в основном DIVами) Требования: 1) Кроссбраузерность (IE, Firefox, Opera, Safari) 2) HTML transitional ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требуются переводчики (рерайтеры, журналисты) с английского на русский язык, знакомые с мотоциклами (или очень неравнодушные к ним) для перевода статей. Средний объем статьи - 12-15 тыс. знаков. Требования: высшее лингвистическое образование (английский язык) Возраст от 22 лет ...Прочеенет заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется Flash программирование, нужны познания на глубоком уровне - просьба желающих "изучить" тему на проекте НЕ ПИСАТЬ и не тратить свое и наше время. Задача: 1) Интернет сервер, написанный на NET, имеющий SQL server в качестве управляющего ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад