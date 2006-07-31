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Гость print

 
52 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется баннер для выставки

    Требуются баннеры на стенд для интернет журнала о мотоциклах http://www.motopress.ru. 1 баннер 2.5 (высота) м на 6 метров, 2 баннера 2.5 (высота) метра на 1 метр. файл в формате TIFF 200-300 dpi. Есть все исходники дизайна ...

    Дизайн сайта
    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется верстка сайта

    Требуется верстка сайта www.motopress.ru : 1) Существующие страницы 2) Плюс верстка новых шаблонов, аналогичным сейчас (меняется рабочая область справа, в середине) 3) Статичная верстка 4) "Дивная" верстка (блочная, в основном DIVами) Требования: 1) Кроссбраузерность (IE, Firefox, Opera, Safari) 2) HTML transitional ...

    Верстка сайтаHTMLCSS
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переводчик рерайтер журналист по мотоциклам

    $1000

    Требуются переводчики (рерайтеры, журналисты) с английского на русский язык, знакомые с мотоциклами (или очень неравнодушные к ним) для перевода статей. Средний объем статьи - 12-15 тыс. знаков. Требования: высшее лингвистическое образование (английский язык) Возраст от 22 лет ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется Flash программинг на серьезном уровне

    Требуется Flash программирование, нужны познания на глубоком уровне - просьба желающих "изучить" тему на проекте НЕ ПИСАТЬ и не тратить свое и наше время. Задача: 1) Интернет сервер, написанный на NET, имеющий SQL server в качестве управляющего ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад