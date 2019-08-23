proxorovfedor

Необходимо создать интернет магазин с н Есть детально тз. Заинтересованным скину тз и обсудим детали Рассматриваем только Битрикс
Интернет-магазины11 заявок
Закрыт
6 лет назад
Необходимо создать интернет магазин с н Есть детально тз. Заинтересованным скину тз и обсудим детали Рассматриваем только Битрикс
Нужно сверстать дизайн и поставить на Wordpress 9 уникальных страниц и 1 попап. Интересует оценка срока и стоимости. На выходе нужен полностью рабочий сайт – все формы, оформление заказа услуги и т.д. ...
Добрый день! Требуется внести правки в сайт (wordpress) – изменить шапку сайта, исправить ошибки темы и плагинов, изменить страницы сайта. Подробное ТЗ прикреплено. P.S. Если получится ...