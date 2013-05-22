Мне нужна всего 1 страница. Но очень грамотно придуманная и красивая. Суть страницы: я занимаюсь торговлей на бирже. Есть отлаженная система. страница должна показать, что любой, даже ребенок может начать успешно зарабатывать деньги. То есть как раз ...