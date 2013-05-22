qipru

Тимур qipru

 
40 летРоссия/Казань
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Простая программа

    Программа для виндовс алл. Форма регистрации Логин Пароль Email Форма входа Хранение данных в файле или бд (главное дешево) Программа для визуализации, то есть зарегистрировался, вошел под логином и все. Пишите сразу цену и сроки. Жду для общения в скайпе или ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа Клиент-Сервер

    Подробное описание в техзадании. Прикрепил. Связывайтесь по скайпу и ICQ. Для уменьшения цены увеличиваю сроки 20-30 дней. Оплата происходит через интернет кошельки. Предоплату не даю. Гарантия у вас 100%. так как полностью передавать софт без оплаты вы ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Красивая страница + вёрстка.

    Мне нужна всего 1 страница. Но очень грамотно придуманная и красивая. Суть страницы: я занимаюсь торговлей на бирже. Есть отлаженная система. страница должна показать, что любой, даже ребенок может начать успешно зарабатывать деньги. То есть как раз ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простая программа

    Пожалуйста указывайте цену к заявке. Рассматриваю только заявки с ценами. Требуется простая программа Клиент сервер на windows ALL На сервере админ задает названия. Например Рис, гречка итд. и рядом с каждым названием три кнопки Купить, Продать, Закрыть. Клиент отмечает ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт для wordpress

    в связи с ограниченным бюджетом требуется сделать качественно и по разумной цене форму регистрации из 3 полей и форму входа по этим данным. Скрипт небольшой. Процедура оплаты - сделал показал получил деньги и выслал скрипт/ ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка CMS и Рассылки

    Необходимо доработать скрипт рассылки и систему CMS. Требуется внести дополнения в CMS. CMS по вашему выбору. Главное наличие большого количества шаблонов, русский язык и возможность легко внедрить дополнения. Установку cms произвожу сам. От вас требуется ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Встроить ролик в дизайн

    $50

    Имеется ролик на ютубе. нужно встроить его в имеющуюся страничку и добавить туда телевизор Получится видео в телевизоре. Считаю данное задание простым.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автовход и клик

    Есть сайт где нужно ввести логин и пароль. Выполнен на ява скрипте. Задача – сделать скрипт для ввода логина и пароля из базы (текстовый фал например) и автоматического входа. НЕДОРОГО.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Работа со smartresponder

    У меня есть сотни сайтов с разными доменами. Но на каждом стоит 1 форма подписки, то есть база единая. Мне необходимо сделать скрипт который будет автоматически заполнять одно поле в форме подписке доменом сайта. Или ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шахматы

    Обладаю скриптом шахмат, сделан английским программистом. Мне нужно его дополнить возможностями. Прошу обращаться тех кто готов за умеренную плату разобраться в скрипте (содержит 6 таблиц в базе) и дополнить его. Стучите ICQ 646270123

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шахматный портал

    Требуется создать сайт. работы много. предоплату не даю, возможны любые варианты гарантии оплаты. если не готовы к долгой нудной работе лучше не писать. Обязательное условие – опыт с php не менее 2 лет. Программист сбежавший ...

    PHP
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад