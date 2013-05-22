Программа для виндовс алл. Форма регистрации Логин Пароль Email Форма входа Хранение данных в файле или бд (главное дешево) Программа для визуализации, то есть зарегистрировался, вошел под логином и все. Пишите сразу цену и сроки. Жду для общения в скайпе или ...
- Прикладное ПО9 заявокЗакрыт10 лет назад
Подробное описание в техзадании. Прикрепил. Связывайтесь по скайпу и ICQ. Для уменьшения цены увеличиваю сроки 20-30 дней. Оплата происходит через интернет кошельки. Предоплату не даю. Гарантия у вас 100%. так как полностью передавать софт без оплаты вы ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Мне нужна всего 1 страница. Но очень грамотно придуманная и красивая. Суть страницы: я занимаюсь торговлей на бирже. Есть отлаженная система. страница должна показать, что любой, даже ребенок может начать успешно зарабатывать деньги. То есть как раз ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Пожалуйста указывайте цену к заявке. Рассматриваю только заявки с ценами. Требуется простая программа Клиент сервер на windows ALL На сервере админ задает названия. Например Рис, гречка итд. и рядом с каждым названием три кнопки Купить, Продать, Закрыть. Клиент отмечает ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт10 лет назад
это мой скрипт http://www.wr-script.ru/subscribe/README.html Необходимо добавить возможность отправку писем раздельно по подписчикам. Обращаться в ICQЗакрыт10 лет назад
в связи с ограниченным бюджетом требуется сделать качественно и по разумной цене форму регистрации из 3 полей и форму входа по этим данным. Скрипт небольшой. Процедура оплаты - сделал показал получил деньги и выслал скрипт/ ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать скрипт рассылки и систему CMS. Требуется внести дополнения в CMS. CMS по вашему выбору. Главное наличие большого количества шаблонов, русский язык и возможность легко внедрить дополнения. Установку cms произвожу сам. От вас требуется ...Закрыт10 лет назад
Проект из двух частей. Доработка скрипта рассылки и написание бинарного маркетинг плана. Обращаться в ICQЗакрыт10 лет назад
- $50
Имеется ролик на ютубе. нужно встроить его в имеющуюся страничку и добавить туда телевизор Получится видео в телевизоре. Считаю данное задание простым.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт где нужно ввести логин и пароль. Выполнен на ява скрипте. Задача – сделать скрипт для ввода логина и пароля из базы (текстовый фал например) и автоматического входа. НЕДОРОГО.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
У меня есть сотни сайтов с разными доменами. Но на каждом стоит 1 форма подписки, то есть база единая. Мне необходимо сделать скрипт который будет автоматически заполнять одно поле в форме подписке доменом сайта. Или ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Обладаю скриптом шахмат, сделан английским программистом. Мне нужно его дополнить возможностями. Прошу обращаться тех кто готов за умеренную плату разобраться в скрипте (содержит 6 таблиц в базе) и дополнить его. Стучите ICQ 646270123Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется создать сайт. работы много. предоплату не даю, возможны любые варианты гарантии оплаты. если не готовы к долгой нудной работе лучше не писать. Обязательное условие – опыт с php не менее 2 лет. Программист сбежавший ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад