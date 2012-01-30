Необходимо написать полноценное приложение с гео+чат+пуш сообщения. Приложение содержит несколько страниц. Данные хранятся на устройстве + БД на удаленном сервере. Подробное ТЗ после обсуждения деталей.
- Мобильные приложения9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать приложение для OS Android/Ios Функционал: 1)Авторизация 2)После авторизации работа с удаленным сервером. 3)Приложение содержит несколько страниц (геолокация, настройки, чат...) 4) Push сообщения Подробное ТЗ вышлю на почту.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать приложение для OS Android. Функционал: 1) Настройки -> Система авторизации (логин, пароль) 2)После авторизации, забирает данные с удаленного сервера и выводит их в виджете размером 4х1 и 1х1 3)Виджет содержит 3 динамических поля (текстовые) и кнопку ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо спарсить сложную капчу с последующим выводом на своей странице в новом оформлении.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужен парсер страниц для МТ подписок. Есть ссылка, которую получает мой скрипт, перейдя по ней пользователь попадает на страницу МТ подписки Билайна, МТС... Нужно получить у себя на стороне эту страницу, изменить ей стили и кое-что ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Задача такова: имеется сервер на Debian в связке apache+nginx+bind9. На нем завязаны 5 сайтов. Требуется реализовать скрипт парковки доменов к этим сайтам с указанием у регистратора только НС серверов. При добавлении пользователем на сайте ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется скрипт платника поиск торента (смс подписки псевдо). Платник без дизайна. Подключенный к билингу.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется написание скрипта партнерской программы sms (sms, подписки, псевдо). Обязательные требования: Скрипт без дизайна, подключение билинга, 1 тестовый платник, открытый код. Приветствубтся готовые решения с примерамиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать конструктор сайтов-визиток. Например: 1. выбор шаблона 2.ввод основных данных (домен, тайтл, ключевые слова) 3. Заполнение основных блоков (описание, футер, слоган, логотип) Админка: 1. создать удалить категорию 2. создать-удалить страницу 3. создать-удалить-редактировать новость. 4. подключение дополнительных модулей (сторонних скриптов) Все должно быть очень просто ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад