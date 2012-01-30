Нужен парсер страниц для МТ подписок. Есть ссылка, которую получает мой скрипт, перейдя по ней пользователь попадает на страницу МТ подписки Билайна, МТС... Нужно получить у себя на стороне эту страницу, изменить ей стили и кое-что ...