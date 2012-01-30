quarts

Валерий Назаренко quarts

 
40 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Web дизайн.

  • Приложение Android+Ios

    Необходимо написать полноценное приложение с гео+чат+пуш сообщения. Приложение содержит несколько страниц. Данные хранятся на устройстве + БД на удаленном сервере. Подробное ТЗ после обсуждения деталей.

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Приложение Android

    Необходимо создать приложение для OS Android/Ios Функционал: 1)Авторизация 2)После авторизации работа с удаленным сервером. 3)Приложение содержит несколько страниц (геолокация, настройки, чат...) 4) Push сообщения Подробное ТЗ вышлю на почту.

    AndroidiOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Приложение Android

    Необходимо создать приложение для OS Android. Функционал: 1) Настройки -&gt; Система авторизации (логин, пароль) 2)После авторизации, забирает данные с удаленного сервера и выводит их в виджете размером 4х1 и 1х1 3)Виджет содержит 3 динамических поля (текстовые) и кнопку ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер страниц для МТ подписок

    $50

    Нужен парсер страниц для МТ подписок. Есть ссылка, которую получает мой скрипт, перейдя по ней пользователь попадает на страницу МТ подписки Билайна, МТС... Нужно получить у себя на стороне эту страницу, изменить ей стили и кое-что ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парковка доменов

    $50

    Здравствуйте. Задача такова: имеется сервер на Debian в связке apache+nginx+bind9. На нем завязаны 5 сайтов. Требуется реализовать скрипт парковки доменов к этим сайтам с указанием у регистратора только НС серверов. При добавлении пользователем на сайте ...

    NginxApacheDebian
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Движок партнерской программы СМС + подписки

    Требуется написание скрипта партнерской программы sms (sms, подписки, псевдо). Обязательные требования: Скрипт без дизайна, подключение билинга, 1 тестовый платник, открытый код. Приветствубтся готовые решения с примерами

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание конструктора сайтов.

    Необходимо создать конструктор сайтов-визиток. Например: 1. выбор шаблона 2.ввод основных данных (домен, тайтл, ключевые слова) 3. Заполнение основных блоков (описание, футер, слоган, логотип) Админка: 1. создать удалить категорию 2. создать-удалить страницу 3. создать-удалить-редактировать новость. 4. подключение дополнительных модулей (сторонних скриптов) Все должно быть очень просто ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Парсер страниц для МТ подписок
Все ок, спасибо!
Стас знает свое дело. Всегда доводит работу до конца. Приятно было сотрудничать. Рекомендую этого человека.
Ответный отзыв
kroart
Артем 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Приложение Android
Все четко и по существу. Работать приятно.
Человек справился с поставленной задачей и не задавал лишних вопросов. Все сделал раньше срока. Рекомендую с ним работать. Он знает свое дело!
Ответный отзыв
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Парсер капчи
Можете смело работать с Валерой! Рекомендую, все будет отлично.
Работа выполнена в кротчайшие сроки. Такая сложная задача была выполнена оперативно и стоит своих денег. Рекомендую обращаться именно к этому человеку. Он знает свое дело!
Ответный отзыв