Качественно и за приемлемые цены - вёрстка адаптивных сайтов. БЭМ, HTML5/CSS3, SCSS, JavaScript, React JS, Redux, Firebase
Со мной удобно работать - разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Заказы выполняю в срок
Всегда на связи
Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD...
Так же сделаю фронтенд для Single Page Application разной сложности
Немного о себе:
Я являюсь фронтенд разработчиком, который имеет высшее образование. Работал в стартапе, а также преподавателем в учебном центре. Сейчас ищу удаленную работу.
Ссылка на мое портфолио: https://rahmonsportfolio.netlify.app
Связь:
Портфолио
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