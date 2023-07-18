Качественно и за приемлемые цены - вёрстка адаптивных сайтов. БЭМ, HTML5/CSS3, SCSS, JavaScript, React JS, Redux, Firebase

Со мной удобно работать - разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Заказы выполняю в срок

Всегда на связи

Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD...

Так же сделаю фронтенд для Single Page Application разной сложности

Немного о себе:

Я являюсь фронтенд разработчиком, который имеет высшее образование. Работал в стартапе, а также преподавателем в учебном центре. Сейчас ищу удаленную работу.

Ссылка на мое портфолио: https://rahmonsportfolio.netlify.app

Связь:

[email protected]

https://t.me/rahmon_n