rdm

Денис rdm

 
39 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Разработка веб сайтов. Знания:

  • PHP (7 лет работы), Yii2 framework, Laravel, есть опыт работы с большими проектами, SOLID, покрытие кода юнит тестами.

  • MySQL/PgSQL, опыт работы с Redis, Elasticsearch, MongoDB

  • Работа с очередями сообщений: RabbitMQ, Apache Kafka

  • знание HTML, основ Javascript и CSS

Отзывы заказчиков

ringing
52 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
18 лет назад
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