Разработка веб сайтов. Знания: PHP (7 лет работы), Yii2 framework, Laravel, есть опыт работы с большими проектами, SOLID, покрытие кода юнит тестами.

MySQL/PgSQL, опыт работы с Redis, Elasticsearch, MongoDB

Работа с очередями сообщений: RabbitMQ, Apache Kafka

знание HTML, основ Javascript и CSS

Я против войны в Украине !