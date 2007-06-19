Разработка веб сайтов. Знания:
PHP (7 лет работы), Yii2 framework, Laravel, есть опыт работы с большими проектами, SOLID, покрытие кода юнит тестами.
MySQL/PgSQL, опыт работы с Redis, Elasticsearch, MongoDB
Работа с очередями сообщений: RabbitMQ, Apache Kafka
знание HTML, основ Javascript и CSS
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Биржевик - граббер биржевых котировок589 просмотров
- Интернет справочник о Чебоксарах560 просмотров
- Форма отправки SMS на интернет портале "cheb.ru"3276 просмотров
- Центр правовой поддержки населения516 просмотров
- Интернет портал "Афиша Чебоксар"508 просмотров
- Разработка движка сайта "Эмигранты.ру"395 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
18 лет назад
Задание было сделано быстро и качественно. Спасибо.