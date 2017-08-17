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ошибка на сайте что он взломан. Нужно почистить и поставить защиту. хостинг Hostlife, движок WordPressТестирование сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
сжать, а затем загрузить пдф файл 200мб, на сайт к подключенному плангину - электорнный журнал сайт на WordPressВеб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! на сайте realmebel.pro нужно устранить ошибки одна из самых главных это корзина, при оформлении заказа опустошается корзина. Еще одна, касперский антивирусник блокирует вход в онлайн конструктор, также есть страницы с кодом ошибки 404 и 502. Просьба проверить и ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача: создать интернет магазин по примеру [url=http://www.hoff.ru/]www.hoff.ru[/url] на двигателе 1с-Битрикс есть действующий сайт на modx - www.realmebel.pro Что не удовлетворяет на действующем сайте: 1. не удобный интерфейс. (трудно найти товар) 2. долго работает 3. трудная админка Цели создания сайта: 1. Увеличение продаж с сайта 2. ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Задача: создать интернет магазин по примеру www.hoff.ru посчитайте на двигателе 1с-Битрикс и joomshopping есть действующий сайт на modxИнтернет-магазины15 заявокЗакрыт6 лет назад