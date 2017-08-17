realmebel

Виктор realmebel

 
35 летРоссия/Прокопьевск
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Weblancer74
Георгий 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Почистить сайт от вредоносных ПО
Сработались. В два этапа. Все быстро и понятно. Рекомендую.
Очень быстро, и без проблем сделан заказ.
Ответный отзыв
Randols
Игорь 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$600
10 баллов
6 лет назад
Мебельный интернет-магазин
Все ок, рекомендую!
все ок. очень комуникабельный. всегда на связи.
Ответный отзыв