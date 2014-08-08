Добрый день Требуется создать сайт-аналог perevezi.ru Суть работы сайта: пользователи регистрируются создают заказ на перевозку, торгуются, после чего заказчик выбирает наиболее интересный вариант. После подтверждения перевозки победителю требуется сначала оплатить комиссию за перевозку(пополнив счет) после оплаты перевозчик ...