regs199

Анатолий Иванов regs199

 
32 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Сайт аукцион перевозок

    $250

    Добрый день Требуется создать сайт-аналог perevezi.ru Суть работы сайта: пользователи регистрируются создают заказ на перевозку, торгуются, после чего заказчик выбирает наиболее интересный вариант. После подтверждения перевозки победителю требуется сначала оплатить комиссию за перевозку(пополнив счет) после оплаты перевозчик ...

    WordPress
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Калькулятор

    $50

    Требуется кальклятордля сайта wordpress с выводом результатов по 10 транспортным компаниям Посетитель сайта может вбить параметры груза и в результате должен получить стоимость по разным Транспортным компаниям, пример тут http://www.umniylogist.ru/calc/,нужно по компаниям ПЭК, Деловые линии, Желдорэкспедиция, ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад