Добрый день Требуется создать сайт-аналог perevezi.ru Суть работы сайта: пользователи регистрируются создают заказ на перевозку, торгуются, после чего заказчик выбирает наиболее интересный вариант. После подтверждения перевозки победителю требуется сначала оплатить комиссию за перевозку(пополнив счет) после оплаты перевозчик ...
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- $250Интернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется кальклятордля сайта wordpress с выводом результатов по 10 транспортным компаниям Посетитель сайта может вбить параметры груза и в результате должен получить стоимость по разным Транспортным компаниям, пример тут http://www.umniylogist.ru/calc/,нужно по компаниям ПЭК, Деловые линии, Желдорэкспедиция, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется калькулятор стоимости грузоперевозки с возможностью загрузки тарифов через exel. Нужен такой же калькулятор как на сайте Dellin.ru.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад