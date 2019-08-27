ressh

Павел ressh

 
35 летРоссия/Нижний Тагил
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Резюме

1. Личные данные:

ФИО: Седов Павел Александрович

Дата рождения: 03.08.1988

Телефон: моб. 89122650920

E-Mail: [email protected]

2. Опыт работы:

Разработка приложений для социальных сетей.

3. Профессиональные навыки:

Программист ПК;

Языки программирования ( HTML, CSS, JAVA, AS3, XML, MSQL, PHP );

PHPHTMLCSSJava
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 7 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга