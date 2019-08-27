Резюме
1. Личные данные:
ФИО: Седов Павел Александрович
Дата рождения: 03.08.1988
Телефон: моб. 89122650920
E-Mail: [email protected]
2. Опыт работы:
Разработка приложений для социальных сетей.
3. Профессиональные навыки:
Программист ПК;
Языки программирования ( HTML, CSS, JAVA, AS3, XML, MSQL, PHP );
Действие аккаунта приостановлено!
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