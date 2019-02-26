Верстка сайтов любой сложности.
Добро пожаловать на мой профиль, меня зовут Александр. Я frontend web developer со стажем более 3х лет.
Перечень услуг которые я предоставляю:
- Верстка сайтов любой сложности;
- Программирование JavaScript(Vanila/ES5, ES6, Vue.js, JQuery);
- Работа с популярными CMS, такими как: WordPress, Shopify, Hubspot;
- Настройка Google Analytics, так же Google Tag Manager
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Отзывы заказчиков
$175
10 баллов
6 лет назад
BootstrapCSSJavaScriptjQuerySASSSCSSGulp
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!