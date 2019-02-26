reznichenko1303

Александр reznichenko1303

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстка сайтов любой сложности.

Добро пожаловать на мой профиль, меня зовут Александр. Я frontend web developer со стажем более 3х лет. 

Перечень услуг которые я предоставляю:

  • Верстка сайтов любой сложности;
  • Программирование JavaScript(Vanila/ES5, ES6, Vue.js, JQuery);
  • Работа с популярными CMS, такими как: WordPress, Shopify, Hubspot;
  • Настройка Google Analytics, так же Google Tag Manager
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Отзывы заказчиков

volchara61reg
Вячеслав 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$175
10 баллов
6 лет назад
Верстка 3 страницы + 2 поп ап. Внимательно ознакомьтесь с требованиями
BootstrapCSSJavaScriptjQuerySASSSCSSGulp
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