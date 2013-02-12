rolernoi

Илья rolernoi

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ищу конструктора-технолога мебели

    Ищу конструктора мебели для подготовки документация (деталировка, список фурнитуры и тд). Суть проекта в оформлении стен офисного пространства панелями из ЛДСП(125 кв.м.) Вам предоставляется дизайн проект (пример во вложении) и планировки ...

    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интерактивное приложение для iOS

    Задача разработка интерактивной карты виноградной плантации Суть: Необходима схема/карта полей с подсветкой виноградников. Чтобы можно было сидеть за столом с ipad и показывать где какой виноград растет ...

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сенсорное управление видеокамерой

    $1000

    Нужен программист для разработки ПО позволяющего управлять купольной камерой http://pbq.ru/catalogue/product-details/853-ip-kamera-sony-snc-er580.html управление осуществляется с сенсорного монитора LCD Flame 42T http://www.polymedia.ru/oborudovanie/sensornye-lcd-displei/2855/ сенсор и камера уже закуплены Илья + 7 916 271 35 ...

    HTML
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад