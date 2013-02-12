Ищу конструктора мебели для подготовки документация (деталировка, список фурнитуры и тд). Суть проекта в оформлении стен офисного пространства панелями из ЛДСП(125 кв.м.) Вам предоставляется дизайн проект (пример во вложении) и планировки ...
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- Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача разработка интерактивной карты виноградной плантации Суть: Необходима схема/карта полей с подсветкой виноградников. Чтобы можно было сидеть за столом с ipad и показывать где какой виноград растет ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужен программист для разработки ПО позволяющего управлять купольной камерой http://pbq.ru/catalogue/product-details/853-ip-kamera-sony-snc-er580.html управление осуществляется с сенсорного монитора LCD Flame 42T http://www.polymedia.ru/oborudovanie/sensornye-lcd-displei/2855/ сенсор и камера уже закуплены Илья + 7 916 271 35 ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад