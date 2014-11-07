Делаю баннеры, логотипы, сайты (Joomla), и т.п.
Мои работы можете посмотреть в портфолио.
Обращайтесь, буду рад помочь.
Портфолио
- СибСтекло188 просмотров
- СибСтекло206 просмотров
- СибСтекло226 просмотров
- Стрела Таможенное агенство202 просмотра
- Стрела Таможенное агенство163 просмотра
- Стрела Таможенное агенство150 просмотров
- Стрела Таможенное агенство172 просмотра
- Стрела Таможенное агенство170 просмотров
- AfoodRU153 просмотра
- AfoodRU160 просмотров
- AfoodRU165 просмотров
- AfoodRU154 просмотра
Анимация
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#807
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#899
Презентации
нет отзывов
от $25
от 5 дней
#914
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#994
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#1084
Фотосъемка
нет отзывов
от $15
от 2 дней
#1122
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2279
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#2302
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#2458
Обработка фотографий
нет отзывов
от $15
от 3 дней
#4020