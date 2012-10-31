romzolot

Роман Золотарев romzolot

 
44 годаРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн сайта

    Нужен редизайн сайта www.kontext.su Концепция дизайна, цветовое оформление, наполнение должны остаться прежними. Необходимо улучшить дизайн сайта, путем переработки кнопок, отдельных мелких элементов сайта, значков в контактах, подборки шрифтов, форм заявок и т.д. Итогом работы должен ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Придумать 40 объявлений

    $250

    Необходимо придумать 40 объявлений рекламирующих контекстную рекламу. Пример: "Контекстная реклама является наиболее точным способом «попадания» в потенциальных клиентов. Однако только профессиональный подход сможет сделать ее на самом деле эффективной и полезной для бизнеса. Для каждого проекта специалисты ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обработка логотипов для портфолио

    Необходимо логотипы привести к единому виду и размеру, для размещения в портфолио. Примерный размер картинок 100*100 (80*80). Всего будет логотипов около 600. Задание во вложении. Цену предлагайте. Для более оперативного общения пишите в скайп: ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изготовить сайт при готовом дизайне

    $1000

    Имеется дизайн всех страниц и верстка, необходимо изготовить сайт. Задание во вложении. Предложение по условиям оплаты следующее: 1. Заключаем договор (ТЗ ставим в приложение), оплата по факту выполнения, ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
briga
35 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Обработка логотипов для портфолио
Все отлично!
Александр грамотно и вовремя выполняет поставленные задачи. Работа выполнена качественно.
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