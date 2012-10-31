Нужен редизайн сайта www.kontext.su Концепция дизайна, цветовое оформление, наполнение должны остаться прежними. Необходимо улучшить дизайн сайта, путем переработки кнопок, отдельных мелких элементов сайта, значков в контактах, подборки шрифтов, форм заявок и т.д. Итогом работы должен ...
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо придумать 40 объявлений рекламирующих контекстную рекламу. Пример: "Контекстная реклама является наиболее точным способом «попадания» в потенциальных клиентов. Однако только профессиональный подход сможет сделать ее на самом деле эффективной и полезной для бизнеса. Для каждого проекта специалисты ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать точные копии 4-х разных флеш-баннеров. Подробности в скайпе ra-context или по почте [email protected]Баннеры7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо логотипы привести к единому виду и размеру, для размещения в портфолио. Примерный размер картинок 100*100 (80*80). Всего будет логотипов около 600. Задание во вложении. Цену предлагайте. Для более оперативного общения пишите в скайп: ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Имеется дизайн всех страниц и верстка, необходимо изготовить сайт. Задание во вложении. Предложение по условиям оплаты следующее: 1. Заключаем договор (ТЗ ставим в приложение), оплата по факту выполнения, ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт11 лет назад