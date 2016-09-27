Разработка, поддержка и продвижение веб-сайтов
Занимаюсь веб-разработкой с 2009 года. За это время изучил и регулярно применяю на практике такие языки: PHP, JavaScript, Python. При разработке сайтов обычно использую следующие CMS: Drupal, WordPress, PrestaShop, Joomla (не очень люблю, но иногда приходится с ней работать); и фреймворк Yii1/2, CI. Для фронт-энда обычно использую jQuery, Bootstrap. Есть опыт работы с API социальных сетей - VK, Facebook; платежных систем - Yandex.Money (в т.ч. и Яндекс.Касса), PayPal, Webmoney, Robokassa, Skrill, etc;
Больше люблю задачи, связанные с разработкой с нуля: парсеры, сервер API (бэк-энд моб./web-приложения), автоматизация каких-либо рутинных процессов.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$250
2 балла
9 лет назад
1СDrupal
Начали делать, даже внес предоплату, а человек взял и пропал... В итоге неделя пустых обещаний. Потерял в пустую 2 недели и предоплату. Результат - ни в коем случае не работать!
Ответный отзыв
Изначально оговоренные задачи не соответствовали тому, что нужно сделать фактически, но Алексей был готов доплачивать за эту работу. И да, я действительно не предупредил Алексея об отказе продолжать работу над проектом его заказчиков. В принципе, как заказчик, Алексей хороший, но вот как человек не очень, видимо. Ни о какой предоплате речи не велось, мы изначально разговаривали о поэтапной оплате. Алексей перевел 3 000 рублей за фактически выполненную работу. Скриншот данного обсуждения в скайпе есть по ссылке: http://s020.radikal.ru/i723/1609/4f/f45788f4835f.png Обвинение в кидалове - ложь.
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