Разработка, поддержка и продвижение веб-сайтов

Занимаюсь веб-разработкой с 2009 года. За это время изучил и регулярно применяю на практике такие языки: PHP, JavaScript, Python. При разработке сайтов обычно использую следующие CMS: Drupal, WordPress, PrestaShop, Joomla (не очень люблю, но иногда приходится с ней работать); и фреймворк Yii1/2, CI. Для фронт-энда обычно использую jQuery, Bootstrap. Есть опыт работы с API социальных сетей - VK, Facebook; платежных систем - Yandex.Money (в т.ч. и Яндекс.Касса), PayPal, Webmoney, Robokassa, Skrill, etc;

Больше люблю задачи, связанные с разработкой с нуля: парсеры, сервер API (бэк-энд моб./web-приложения), автоматизация каких-либо рутинных процессов.