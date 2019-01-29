Fullstack JS Разработчик / Фотограф
Более 5 лет в IT.
Из них 2 года в роли Fullstack JS Разработчика/Архитектора.
Есть опыт разработки крупных высоконагруженных порталов, в том числе для одного из ведущих банков.
Основной стек: NativeScript, Vue, Express, Sails, Postgres, MongoDB, Redis
Предлагаю комплексную разработку под ключ. От концепции, ТЗ и проработки архитектуры проекта до MVP и последующего масштабирования.
Так же занимаюсь автоматизацией бизнес-процессов, внедрением и автоматизацией CRM систем, обучением и анализом отделов продаж.
Возможна разработка CRM с нуля под бизнес-процессы заказчика.
Образование - высшее. Специалист по Защите Информации.
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