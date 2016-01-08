ruslansokoloff

Руслан Соколов ruslansokoloff

 
27 летРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Верстка сайтов / PHP разработка

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3
  • JavaScript, JQuery
  • PHP5, XML
  • MySQL, SQLite
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3.
  • Bitrix Framework
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Доступные цены.
  • Качественную работу.
Портфолио:

[email protected]

Пишите на почту, отвечу каждому!

PHPJavascriptMySQLВерстка сайтаHTMLBootstrapjQuerySQLiteБитрикс
Отзывы заказчиков
loka707
46 летМолдова
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Требуется спарсить информацию с сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!