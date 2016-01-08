ruslansokoloff

Верстка сайтов / PHP разработка
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3
- JavaScript, JQuery
- PHP5, XML
- MySQL, SQLite
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3.
- Bitrix Framework
- Соблюдение сроков.
- Доступные цены.
- Качественную работу.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
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