Администратор Unix/Cisco
Администрирование Linux серверов,конфигурирование оборудования Cisco, Zyxel,Huawei.
Cisco 7600 Series,Me-3400,Cisco 10000 Series, Cisco 12000 Series, Cisco 2600/2800 Series, Cisco 3600 Series, Cisco Catalyst,Juniper MX-480
Конфигурирование:
Cisco: RIP, IGRP, EIGRP, OSPF & BGP, Routed Protocol (TCP/ IP), Switching STP, VTP, VLAN, Trunking. Implementing traffic filters using Standard & Extended access-lists, Distribute-Lists, Qos, Policy Based Routing (PBR),Security.
Unix:Apache,Samba,Iptables,Exim,Sendmail,Postfix,Cpanel,Directadmin,Mysql
Наличие сертификата CCNP.
контакты: [email protected]
icq: 125230064
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Системное администрирование
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