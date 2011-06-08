rustam79

Рустам rustam79

 
44 годаРоссия/Казань
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Администратор Unix/Cisco

Администрирование Linux серверов,конфигурирование оборудования Cisco, Zyxel,Huawei.

Cisco 7600 Series,Me-3400,Cisco 10000 Series, Cisco 12000 Series, Cisco 2600/2800 Series, Cisco 3600 Series, Cisco Catalyst,Juniper MX-480

Конфигурирование:

Cisco: RIP, IGRP, EIGRP, OSPF & BGP, Routed Protocol (TCP/ IP), Switching STP, VTP, VLAN, Trunking. Implementing traffic filters using Standard & Extended access-lists, Distribute-Lists, Qos, Policy Based Routing (PBR),Security.

Unix:Apache,Samba,Iptables,Exim,Sendmail,Postfix,Cpanel,Directadmin,Mysql

Наличие сертификата CCNP.

контакты: [email protected]

icq: 125230064

MySQLLinuxUnixPostfixcPanel
Системное администрирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга